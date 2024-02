Tickets für das 41. Konzert der Kinder mit Special Guest Rolf Zuckowski

Die Haspa Musik Stiftung verlost 6 x 5 Tickets für das Konzert-Highlight in der Laeiszhalle am 9. März!

Virtuose Solist*innen und bühnenfüllende Ensembles, Klänge von Geige über Klavier und Querflöten bis hin zu Exotischem aus aller Welt, dazu das rauschende Finale mit einem musikalischen Special Guest, der in diesem Jahr Rolf Zuckowski heißt. Das große Konzert der Kinder ist seit mehr als 40 Jahren ein absolutes Highlight im Spielplan der Hamburger Laeiszhalle. Doch vor allem ist es ein überwältigendes Erlebnis für die Preisträger*innen des Hamburger Instrumental-Wettbewerbs, die oft das erste Mal in ihrem Leben vor solch einer beeindruckenden Kulisse auftreten. Sowohl der Wettbewerb als auch das Konzert werden seit vielen Jahren ermöglicht durch die Förderungen von der Haspa Musik Stiftung, der Oscar und Vera Ritter-Stiftung sowie des Pianohauses Trübger.

„Ich selbst habe als Kind beim großen Konzert der Kinder gespielt und habe wunderschöne Erinnerungen an diese Momente“, sagt Angelika Bachmann, Geigerin des Quartetts Salut Salon. „Und auch heute bewegt mich diese sehr besondere musikalische Energie, die die Kinder und Jugendlichen auf die Bühne bringen, immer wieder aufs Neue. Es geht um das Miteinander, das Mitfiebern, aber auch um den Austausch und das Lernen voneinander.‟ Seit 2013 leitet Bachmann den Hamburger Instrumental-Wettbewerb, gemeinsam mit dem Pianisten Prof. Jacques Ammon von der der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Und auch Ammon ist bereits voller Vorfreude: „Es ist großartig, dass wir auch in diesem Jahr wieder in der Laeiszhalle auftreten können, um den fantastischen Teilnehmer*innen eine Bühne und einen festlichen Rahmen für ihre Kunst zu geben‟, so Ammon, der gemeinsam mit Angelika Bachmann auch durch den Abend führen wird.

Special Guest Ralf Zuckowski, Komponist, Musikproduzent und vor allem Kinderlied-Autor, steht bei dem besonderen Konzert mit über 100 beteiligten Kindern und Jugendlichen auf der Bühne. Gemeinsam mit den Hamburger Alsterfröschen unter der Leitung von Sigrid Hennig wird er der Jahreszeit entsprechende Lieder singen. „Besonders freue ich mich auf die Gemeinsamkeit mit allen Beteiligten bei der Hymne meiner Stiftung ‚Kinder brauchen Musik‘“, so Zuckowski.

Die MOPO verlost zusammen mit der Haspa Musik Stiftung 6 x 5 Tickets für das Konzert der Kinder.

Konzert der Kinder

Hamburger Laeiszhalle

9.03.2024, 18:30 Uhr

