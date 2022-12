Palmen vor türkisblauem Wasser in Thailand, ein fulminanter Sonnenuntergang hinter einer Gebirgskette in Arizona, ein verträumter orientalischer Markt in Dubai: Die Bilder auf dem Instagram-Profil der Howes aus Hamburg wecken Fernweh. Es sind aber nicht etwa Schnappschüsse aus dem Familienurlaub – Carlos, Tanja und ihr elfjähriger Sohn Mateo befinden sich seit mehr als einem Jahr auf Weltreise. Und wollen so bald auch nicht damit aufhören. Für Mateo sei das besser als jede Schule in Deutschland, finden sie. Ein Experte sieht das anders. Lesen Sie die ganze Geschichte mit MOPO Plus – jetzt vier Wochen testen für nur 99 Cent!

Palmen vor türkisblauem Wasser in Thailand, ein fulminanter Sonnenuntergang hinter einer Gebirgskette in Arizona, ein verträumter orientalischer Markt in Dubai: Die Bilder auf dem Instagram-Profil der Howes aus Hamburg wecken Fernweh. Es sind aber nicht etwa Schnappschüsse aus dem Familienurlaub – Carlos, Tanja und ihr elfjähriger Sohn Mateo befinden sich seit mehr als einem Jahr auf Weltreise. Und wollen so bald auch nicht damit aufhören. Für Mateo sei das besser als jede Schule in Deutschland, finden sie. Ein Experte sieht das anders.

Im August 2021 hat die MOPO zum ersten Mal mit den Howes gesprochen. Damals war die Hamburger Familie seit etwa vier Monaten auf Weltreise, befand sich mitten in der Pandemie im ecuadorianischen Dschungel. Während es für seine Klassenkameraden nach Monaten des Home Schoolings zurück auf die Schulbank ging, erlebte der damals zehnjährige Mateo das größte Abenteuer seines bisherigen Lebens.

Mateo ist seit über einem Jahr von der Schule freigestellt

Von der Schule ist der Fünftklässler seit mehr als einem Jahr freigestellt. Seine Eltern vermitteln ihm den Stoff mithilfe einer deutschen Fernschule, die ihnen Hefte und Bücher zum Durcharbeiten zusendet. Sie selbst arbeiten von unterwegs in ihrem Job als Personalberater, kommen nur ganz selten für Vor-Ort-Termine nach Deutschland, wo sie dann auch ihre Familie besuchen.

Gerade liegt ein solcher Aufenthalt hinter ihnen, bei dem Mateo auch die deutsche Schule besucht und laut der Familie festgestellt hat: Er ist in vielen Dingen sogar weiter als die anderen Kinder in seinem Alter. „Wenn die Lehrer von fremden Tieren, Landschaften und Kulturen berichten, dann hat Mateo vieles davon schon mal gesehen. Das ist ein großer Vorteil“, sagt Mutter Tanja Howe. Der Elfjährige halte sogar freiwillig Referate darüber. Und auch in Fächern wie Mathematik und Deutsch hänge er dank seiner Strebsamkeit nicht zurück – ganz im Gegenteil.

Mateo lernt hautnah die Natur und Tierwelt ihrer Reiseziele kennen. hfr Mateo lernt hautnah die Natur und Tierwelt ihrer Reiseziele kennen.

Doch schulischer Erfolg ist nicht alles, sagt Psychologie-Professor Peter Walschburger von der Freien Universität Berlin. „Der Junge kommt bald in ein Alter, in dem er sich von den Eltern abkapseln, an Gleichaltrigen orientieren und Peer Groups finden sollte. Das ist auf so einer Dauer-Weltreise nur schwer möglich, auch wenn es hin und wieder längere Aufenthalte gibt.“

Früher oder später werde es zu Konflikten kommen, wenn die Eltern Mateo immer wieder aus seinem Umfeld reißen würden – zum Beispiel, wenn er sich als Teenager zum ersten Mal verlieben sollte, sagt Walschburger. Es komme zwar immer auf den Einzelfall an, so der Experte weiter, doch grundsätzlich würde er Eltern mit Kindern eine solche Reise nicht empfehlen. Auch soziale Medien und Messengerdienste würden den persönlichen Kontakt nicht ersetzen.

So soll die Reise der Familie Howe weitergehen

Noch macht Mateo die Reise gerne mit. In den vergangenen Monaten haben die Howes unter anderem die USA, Hawaii, die Lofoten, Dubai und Thailand besucht. Nicht immer verläuft dabei alles ohne Zwischenfälle. Der Aufenthalt in Dubai zum Beispiel zog sich ungewollt in die Länge, als Mutter und Sohn an Corona erkrankten. Mehr als drei Wochen brachten sie getrennt von Vater Carlos in zwei kleinen Hotelzimmern ohne Balkon zu. Auf den Galapagos-Inseln zog sich dann Letzterer eine Lebensmittelvergiftung zu.

Doch die schönen Momente überwiegen, sagt die Familie. Mateos Highlights waren der Besuch von Machu Picchu und der Nazca-Linien in Peru, das Surfen auf Hawaii und die Polarlichter und Elche auf den Lofoten. „So viel Schnee haben wir noch nie gesehen“, erinnert sich Tanja Howe. Auf ihren Ausflügen vermittelten sie ihrem Sohn stets Wissenswertes über die jeweilige Kultur, Fauna und Flora.

Nach ihrem Abstecher in die Heimat ging es Anfang Juni 2022 weiter nach Singapur. Danach stand ein Roadtrip entlang der australischen Ostküste an. Einige Wochen später wollen die Howes dann wenigstens kurzzeitig sesshaft werden: In Südspanien haben sie eine Wohnung gemietet. Hier wird Mateo neben seiner Fernschule eine örtliche Schule besuchen, um die Sprache zu lernen.

Für die Zukunft planen sie längere Aufenthalte an ihren Destinationen, um einen etwas regelmäßigeren Alltag zu bekommen, sagen die Howes. Aber: Mit dem Reisen wollen sie erst aufhören, wenn einer keine Lust mehr habe – und danach sehe es momentan nicht aus.

Ihren Instagram- und YouTube-Kanal „captainsandson“ haben die Eltern ursprünglich eingerichtet, um Freunde und Familie an ihrer Reise teilhaben zu lassen. Inzwischen sind über die Plattformen auch Freundschaften zu anderen Reisenden entstanden, die sie hin und wieder treffen. Zudem gibt es einzelne Kooperationen, zum Beispiel mit Hotels.

Die Howes produzieren dann Werbefotos und -videos und bekommen dafür Geld oder dürfen kostenlos übernachten. Dennoch würden sich Carlos und Tanja Howe nie auf Social Media als Einnahmequelle verlassen. „Es ist unser Hobby“, sagen sie. Genauso wie das Reisen – und deshalb haben sie ihren Traum Wirklichkeit werden lassen.