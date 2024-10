Die Stützbalken mit Holz verkleidet, alte Kabelrollen an den Gleisen, der Bahnsteig meterlang abgesperrt: Seit drei Jahren werkelt die Deutsche Bahn am S-Bahnhof Holstenstraße herum, zum Leidwesen der Fahrgäste. Vor einem Jahr schon sollte alles fertig sein, inzwischen „strebt“ die Bahn ein Ende der Dauerbaustelle im Dezember 2024 an – wie aus einer CDU-Anfrage an den Senat hervorgeht. Bis der Fahrstuhl wieder funktioniert, soll es noch länger dauern. Und teurer wird das Trauerspiel auch noch.