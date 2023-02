Noch bis vor wenigen Tagen konnte man sich in dem weißen Container vor dem Bahnhof im Stadtteil Neugraben-Fischbek auf das Coronavirus testen lassen – jetzt ist der Eingang mit einem Siegel der Polizei zugeklebt. „Amtliches Siegel“ steht darauf, „Ablösen oder Beschädigen wird strafrechtlich verfolgt“. Es hatte Berichte über Unregelmäßigkeiten bei den Tests gegeben – nun ermittelt die Polizei.

An der gewellten Außenwand des Containers hängt ein schon leicht zerfleddertes Hinweisschild des Betreibers in einer Klarsichtfolie: „Aufgrund von Missverständnissen mussten wir die Teststation vorübergehend schließen. Wir sollten aber in Kürze wieder für Sie da sein.“ Die Testpersonen werden um Verständnis gebeten und an das Testzentrum in der Eißendorfer Straße verwiesen. Bereits am 25. Januar wurde das Testzentrum geschlossen und nach Absprache mit dem Bezirk Harburg von der Polizei versiegelt, wie Bezirksamtssprecherin Wrenda Kapoor auf MOPO-Anfrage mitteilte.

Der Betreiber geht von einer baldigen Wiedereröffnung aus. Ob das klappt? Florian Quandt Der Betreiber geht von einer baldigen Wiedereröffnung aus. Das dürfte eher nicht klappen.

Beschwerden über Negativ-Bescheinigung ohne Coronatest

Dass mit der vom Zentrum angekündigten vorübergehenden Schließung und der Wiedereröffnung in Kürze könnte allerdings schwierig werden. Das Bezirksamt Harburg bestätigte auf MOPO-Anfrage, dass das Gesundheitsamt mehreren Beschwerden über die Teststelle nachgegangen ist. So sollen die Kunden unter anderem gefragt worden sein, ob sie nur einen Negativ-Beleg bräuchten oder wissen wollten, ob sie sich tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert haben. In einigen Fällen soll dann auf den Test verzichtet und die Negativbescheinigung ausgestellt worden sein.

Die Polizei hat das Testzentrum in Neugraben-Fischbek mit einem amtlichen Siegel verschlossen. Florian Quandt Die Polizei hat das Testzentrum in Neugraben-Fischbek mit einem amtlichen Siegel verschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Zum Testen in einen anderen Stadtteil“: Hamburgs 2G-Plus-Problem

Die Quittung bekamen die Betreiber jetzt: So gab es nicht nur eine befristete Schließungsverfügung samt amtlicher Versiegelung, sondern auch polizeiliche Ermittlungen. Die Ermittlungsgruppe „Merkur“ habe den Fall übernommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Einheit wurde im Dezember 2021 gegründet, um in Fällen von gefälschten Impfpässen zu ermitteln.