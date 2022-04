Termin steht: Hafengeburtstag findet dieses Jahr statt – doch in einem anderen Monat

Endlich kann Hamburg wieder seinen Hafen feiern – in diesem Jahr steht der 833. Hafengeburtstag an, nachdem er die letzten beiden Jahre pandemiebedingt ausfallen musste. Das Fest findet aber nicht wie üblich im Mai statt.

Seit 1977 wird der Hafengeburtstag gefeiert, mit rund einer Million Besucherinnen und Besuchern und gut 300 Schiffen er ist das größte Hafenfest der Welt. Umso beklagenswerter, dass das Spektakel die letzten beiden Jahre ausfallen musste. Da sich das Veranstaltungsgebiet über mehrere Kilometer entlang des nördlichen Elbufers erstreckt, ist eine Einlasskontrolle wie etwa beim Hamburger Dom nicht möglich.

Termin für 833. Hafengeburtstag steht fest

Auch für 2022 musste der ursprüngliche Termin Anfang Mai abgesagt werden. Doch wie die Behörde für Wirtschaft und Innovation am Dienstag mitteilte, findet der 833. Hafengeburtstag jetzt statt – wenn alles gut läuft: „Natürlich steht auch dieser unter dem Vorbehalt der Pandemie-Entwicklung“, so Wirtschaftssenator Michael Westhagemann. „Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dank der hervorragenden Kooperation aller Akteure den Hamburgerinnen und Hamburgern und unseren Gästen im September endlich wieder ein einzigartiges maritimes Erlebnis bieten können.“

Die Feier findet demnach vom 16. bis 18. September 2022 in gewohnter Form statt, so die Wirtschaftsbehörde. Der Terminverlegung hatten sowohl Veranstalter, Sicherheitsbehörden wie auch Partner des Wasserprogramms zugestimmt. Ob das Fest tatsächlich stattfinden kann, wird die pandemische Lage in den kommenden Monaten zeigen. (to)