Temperatursturz und Gewitter: So wird das Wetter in Hamburg

Der heutige Sonntag dürfte der vorerst letzte sommerliche Tag sein, den Hamburger genießen können: In der Nacht zum Montag soll es ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwetter mit Starkregen. Die Temperaturen fallen im Lauf der Woche auf herbstliche Werte.

Bis zu 29 Grad werden es am Sonntag, die Luft ist zunehmend schwül, so der DWD. In der Nacht zum Montag ziehen dann dichte Wolken auf, es gibt gebietsweise kräftige Schauer. Bis zu 20 Liter je Quadratmeter können demnach in kurzer Zeit fallen. Auch Hagel und stürmische Böen schließen die Meteorologen nicht aus. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.

Am Montag fallen die Temperaturen dann deutlich: Mehr als 22 Grad sollen es nicht werden. Dazu bleibt es trübe. Gebietsweise kann es wieder zu Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 Liter je Quadratmeter kommen. Der Schwerpunkt liege voraussichtlich östlich der Linie Kiel-Hamburg. Stellenweise sind dort laut Deutschem Wetterdienst sogar bis zu 70 Liter drin. Nachts sinkt das Thermometer auf bis zu zwölf Grad.

Wetter in Hamburg: Warnung vor Starkregen und Gewitter

Das Schietwetter bleibt uns auch am Dienstag erhalten, allerdings mit noch kühleren Temperaturen. Mehr als 18 Grad sind tagsüber nicht drin. Nachts fallen die Werte auf zehn Grad.

Der Mittwoch bringt vollends herbstliches Wetter nach Hamburg: gelegentliche Schauer und Höchstwerte von 15 Grad am Tag. Nachts wird es mit sechs bis neun Grad richtig kalt. (mp)