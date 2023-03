Ende 2023 soll große Wiedereröffnung des Heinrich-Hertz-Turms gefeiert werden, so die Ankündigung im Sommer 2020. Zwei Jahre später steht fest: Das wird wohl nichts. Bisher wurden nicht einmal die Bauanträge eingereicht. Was ist da los?

Ein gutes Jahr vor dem geplanten Eröffnungstermin rechnet man mit Betriebsamkeit und Baulärm bei einem so großen Sanierungsprojekt wie dem Heinrich-Hertz-Turm. Stattdessen: kein Gerüst, keine Arbeiter. Still steht der „Telemichel“ vor den Messehallen, so wie seit mehr als 20 Jahren: Seit 2001 ist der Turm für die Öffentlichkeit gesperrt, sehr zum Leidwesen der Hamburger.