Telefonbetrüger in Hamburg enttarnt: Falscher Enkel sächselt nicht – und fliegt auf

Hummelsbüttel -

So leicht ließ sich die ältere Frau nicht an der Nase herumführen: Weil ihr angeblicher Enkel plötzlich gar keinen sächsischen Dialekt mehr hatte, ist eine 87 Jahre alte Frau aus Hamburg misstrauisch geworden. Sie ließ daraufhin mit Hilfe von Zivilfahndern zwei Telefonbetrüger auffliegen.



Einer der Männer hatte die Frau aus Hummelsbüttel am Sonntag angerufen, sich als ihr Enkel ausgegeben und ihr vorgegaukelt, dass er wegen Corona in eine Notlage geraten sei, teilte die Polizei am Montag in Hamburg mit.



Hamburg: Seniorin lockt Anrufer mit Geld – und ruft die Polizei

Daraufhin habe die Seniorin dem Anrufer 2000 Euro in Aussicht gestellt und aufgelegt. Weil sie den Betrug aufgrund der anderen Aussprache bereits geahnt hatte, verständigte sie schließlich kurz darauf die Polizei.

Im Beisein der Beamten bekam die Frau schließlich den zweiten Anruf zur Übergabe des Geldes, die für eine halbe Stunde später ausgemacht wurde. Zivilfahnder bemerkten kurz vor der Übergabe zwei Männer in einem Auto, die sich verdächtig verhielten. Als einer der beiden Männer an der Haustür das Geld in Empfang nehmen wollte, griff die Polizei zu.



Der 26-Jährige und der 33-Jährige wurden vorläufig festgenommen und sollten vor einen Haftrichter kommen. (dpa/maw)