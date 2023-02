Teilsperrung kurz vor Hamburg: Hier wird es heute eng auf der A7

Auf der A7 wird es am Mittwoch und Donnerstag eng zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope. Zur Reinigung eines Regenrückhaltebeckens muss eine Tagesbaustelle eingerichtet werden.

Die Arbeiten am Rückhaltebecken können nur von der Autobahn aus vorgenommen werden. Am Mittwoch und Donnerstag wird daher zwischen 9 bis 17 Uhr der Hauptfahrstreifen in Richtung Hamburg gesperrt.

Der Verkehr wird auf den verbliebenen beiden Fahrstreifen am Arbeitsbereich vorbeigeführt. Autofahrerinnen und Autofahrer werden aufgefordert, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Baustellenbereich zum Schutz der Arbeiterinnen und Arbeiter zu halten. (mp)