Nach der Hitze Mitte der Woche kommen nun angenehmere Sommertage auf die Hamburger zu. Bei Sonne und Temperaturen bis zu 22 Grad am Samstag und Sonntag lassen sich Events und Ausflüge gleich viel besser genießen. Aber was ist los in unserer Stadt? Egal, ob Tanzen im Freien, Schnäppchenjagd oder Oldtimer -Bestaunen : Die MOPO gibt umfassende Wochenend-Tipps – und verlost Tickets!

Nach der Hitze Mitte der Woche kommen nun angenehmere Sommertage auf die Hamburger zu. Bei Sonne und Temperaturen bis zu 22 Grad am Samstag und Sonntag lassen sich Events und Ausflüge gleich viel besser genießen. Aber was ist los in unserer Stadt? Egal, ob Tanzen im Freien, Schnäppchenjagd oder Oldtimer-Bestaunen: Die MOPO gibt umfassende Wochenend-Tipps – und verlost Tickets!

Hip-Hop trifft Techno auf dem Dockville-Gelände

Nach langem Warten ist endlich wieder so weit: Festivals und Großveranstaltungen können wieder starten. Und besonders in dieser Woche wird es bunt, schrill und laut. Der krönende Abschluss der diesjährigen „Pride Week“ anlässlich des Christopher Street Days in Hamburg ist der „Vogelball“. Hier laden queere Acts mit Technomusik von 16 bis 7 Uhr morgens zu einem glitzernden Federspektakel ein (Tickets 45 Euro, An der Schleuse 23, Wilhelmsburg).

Menschen tanzen auf dem Dockville-Gelände. (Archivfoto) Kopf & Steine GmbH Menschen tanzen auf dem Dockville-Gelände. (Archivfoto)

Auch das „Spektrum“-Festival ganz in der Nähe feiert sein Comeback. Am Schlengendeich 23 (Wilhelmsburg) gibt es Qualitäts-HipHop von Künstlern wie Badmómzjay oder Disarstar. Ab 13 Uhr ist das Gelände geöffnet. Zu beiden Festivals kommen die Besucher vom S-Bahnhof Wilhelmsburg mit einem kostenlosen Shuttlebus zum Gelände. Tickets die 2020 und 2021 gekauft wurden sind immer noch gültig. Ansonsten gibt es Karten – sofern noch welche übrig sind – an der Abendkasse für 65 Euro.

Jetzt 2×2 Tickets für „Spektrum“ und „Vogelball“ gewinnen!

Für das „Spektrum“ und den „Vogelball“ verlosen wir je 2×2 Tickets!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantwortet einfach folgende Frage: Auf welchem Hamburger Gelände finden die Festivals statt? Schick die Antwort in einer E-Mail mit dem Betreff „Festival“ und deinen Kontaktdaten an: gewinn@mopo.de. Teilnahmeschluss ist Freitag, 12 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB findest du hier.

„Vielfalt statt Gewalt!“: CSD 2022 in Hamburg

Noch bis zum 7. August findet die „Pride Week“ statt. Sie wurde mit der „Pride Night“ am 30. Juli auf Kampnagel eröffnet. Vom 1. August bis 5. August gab es dann wieder zahlreiche Veranstaltungen im „Pride House“ in St. Georg. Höhepunkt der „Pride Week“ ist die CSD-Demo am Samstag. Um 12 Uhr ziehen vom Sttartpunkt an der Langen Reihe (St. Georg, Höhe Schmilinskystraße) wieder Tausende Menschen über Kirchenallee, Ernst-Merck-Straße, Steintorwall, Steinstraße, Speersort, Schmiedestraße, Mönckebergstraße, Steintorwall, Glockengießerwall, Ferdinandstor, Lombardsbrück und Neuer Jungfernstieg. Die Demo endet dort.

Zahlreiche Menschen nehmen an einer Fahrraddemo des Christopher Street Days (CSD) teil. (Archivfoto) picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt Zahlreiche Menschen nehmen an einer Fahrraddemo des Christopher Street Days (CSD) teil. (Archivfoto)

Hier findet dann im Anschluss das CSD-Straßenfest statt. Die Besucher:innen erwarten Infostände, Musikinseln, Gastro- und Verkaufsstände und die CSD-Bühne mit Stars wie Blümchen und Kat Graham. Die offizielle CSD-Abschlussparty findet mit dem „Pink Pauli Festival“ auf St. Pauli statt, der größten CSD-Abschlussparty, die es bislang in Hamburg gab. Auf insgesamt 15 Locations versammeln sich Partyveranstalter, DJs, Künstler, Drag Queens und Influencer der Hamburger Szene auf dem Kiez.

Stand-Up Comedy in der HafenCity

Lachen unter freiem Himmel: Jeden ersten Samstag im Monat findet in der HafenCity im Juni, Juli und August Stand-up-Comedy-Shows statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Am Samstag von 13 bis 15 Uhr treten auf dem Marktplatz Überseeboulevard Thomas Schwieger, Andréa Volk und Dennis Grundt auf.

Eine Fahrt mit Hamburgs wohl bekanntestem Schiff

Das Museumsschiff „Cap San Diego“, Denkmal und Hamburger Wahrzeichen an der Überseebrücke lädt zu einem maritimen Erlebnistag für die ganze Familie ein. Um 9 Uhr starten Busse von Hamburg nach Rendsburg. Von dort aus geht es dann mit dem historischen Stückgutfrachter über den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel. Mit dem Bus geht es dann um ca. 19 Uhr von Kiel wieder zurück nach Hamburg. Der Preis beträgt für Erwachsene 149 Euro und für Kinder (bis 14 Jahre) 139 Euro.

Das Museumsschiff Cap San Diego im Hamburger Hafen. (Archivfoto) picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt Das Museumsschiff Cap San Diego im Hamburger Hafen. (Archivfoto)

Satte Sounds im Edelfettwerk

Im Edelfettwerk in der Schnackenburgallee 202 (Eidelstedt) findet das schnellste Musikfestival Norddeutschlands statt – das Speedway Music Festival 2022. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wurden auf dieser historischen Fabrikanlage noch Edelfette hergestellt. Heute sorgen die Künstler auf großen Stages mit EDM, House, Techno und Electro für Stimmung. Food-Trucks, Dance-Acts, Pyrotechnik und Lichtshows für Tickets ab 34,90 Euro von 12 bis 2 Uhr.

„Flohdom“: Schnäppchenjäger aufgepasst!

Der „Flohdom Bahrenfelder Trabrennbahn“ bricht die Tradition, dass Flohmärkte nur am Sonntag stattfinden. Jeden Mittwoch und Samstag finden sich nicht weit von der Bushaltestelle Bahrenfelder Trabrennbahn Stände mit Trödel und Schnickschnack (Samstag, 7 bis 15 Uhr, Luruper Chaussee 30).

Spaß, Spannung und (digitale) Spiele auf dem Energieberg

Auf dem Energieberg in Georgswerder kommen vor allem Familien auf ihre Kosten. Auf der begrünten Deponie findet im Rahmen des Ferienprogramms bis zum 17. August ein digital unterstütztes Programm für Groß und Klein statt. Den QR-Code für die „Actionbound“-App am Eingang scannen und los gehts. Auf Jugendliche wartet dann zum Beispiel beim „Tatort Energieberg – Dem Verbrechen auf der Spur“ eine spannende Verbrecherjagd.

Hamburger Energieberg von oben Patrick Sun Hamburger Energieberg von oben. (Archivfoto)

Familien mit Kindern erleben bei der „Drachenführung“ ein digitales Abenteuer und mit der 90-minütigen Audiotour lässt sich im eigenen Tempo tiefer in die Geschichte und den Hintergrund dieses rund 40 Meter hohen Berges eintauchen. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr von Dienstag bis Sonntag.

Das könnte Sie auch interessieren: Hitzewelle im Norden: Kommt jetzt die Quallen-Plage?

Oldtimer und Youngtimer

Oldtimer und Youngtimer treffen an der „Großtankstelle Brandshof“ am Samstag und Sonntag von 9 bis 21 Uhr aufeinander. Egal ob jung oder alt – Hauptsache Benzingeruch. Das Treffen ist öffentlich. Jeder kann hier sein Auto zur Schau stellen, auf gleichgesinnte Autofans treffen und dabei einen Kaffee trinken oder ein Stück Kuchen essen (Billhorner Röhrendamm 4, Rothenburgsort).

Flohmarkt auf dem Hof im Goldbekhaus

Auf diesem Flohmarkt gibt es keine kommerziellen Händler. Hier verkauft jeder an jeden, es gibt Bratwürstchen, Kaffee und Butterkuchen. Von 11 bis 16 Uhr kann im Moorfuhrtweg 9 (Winterhude) nach Herzenslust geschlemmt, geshoppt und geschnackt werden.