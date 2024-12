Läuft alles rund bei den E-Ladesäulen am Flughafen in Frankfurt? Welche E-Ladepunkte in Ludwigshafen werden besonders häufig genutzt? Und sind die Berliner E-Busse auch sinnvoll auf die Ladestationen verteilt worden? Das alles kann Bastian Pfarrherr von seinem Rechner in Bramfeld aus überprüfen und steuern. Dahinter steckt ein Exportschlager made in Hamburg.