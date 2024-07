Swift-Fans nach dem Konzert: „Das war der beste Tag meines Lebens!“

Es ist geschafft! Das erste Hamburg-Konzert von Megastar Taylor Swift ist zu Ende. Spektakuläre dreieinhalb Stunden stand die 34-Jährige auf der Bühne im Volksparkstadion (Bahrenfeld). Knapp 60.000 Zuschauer waren bei dem Mega-Event dabei. Die MOPO fragte Fans direkt nach der Show: Wie war das Konzert?

„Es war richtig geil!“

Isabelle (42, l.) und Sabrina (44) waren von der Show begeistert. Elias Lübbe Isabelle (42, l.) und Sabrina (44) waren von der Show begeistert.

„Es war richtig geil“, sagt Sabrina (44). Sie war zusammen mit ihrer Freundin Isabelle (42) auf dem Taylor-Swift-Konzert. Die beiden sind für das Event extra aus Kassel nach Hamburg gereist. „Die Show hätte noch drei Stunden länger gehen können“, sagen sie. Ob die beiden nochmal auf ein Taylor-Konzert gehen würden? „Definitiv!“

Sie ergatterte ein Last-Minute-Ticket

Sofia (31) mit ihrem Freund Felix (31) Elias Lübbe Sofia (31) mit ihrem Freund Felix (31)

Sofia ist besonders der Anfang der Show in Erinnerung geblieben – als Taylor Swift plötzlich auf der Bühne stand. Die 31-Jährige war gemeinsam mit ihrem Freund Felix (31) auf dem Konzert. Felix ist kein Swift-Fan, fand das Konzert aber „okay“, wie er sagt. Seine Freundin Sofia ist dafür umso begeisterter: Seit sie ein Teenager war, ist sie Taylor-Fan und hat erst vergangene Woche noch ein Ticket ergattert, „last minute“ also. Für die beiden Hannoveraner geht es noch am späten Mittwochabend zurück nach Hause.

„Es war der beste Tag meines Lebens!“

Maggie (29, l.) und Maria (23) aus Magdeburg Elias Lübbe Maggie (29, l.) und Maria (23) aus Magdeburg

Maggie (29) und Maria (23) aus Magdeburg kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Es war der beste Tag meines Lebens!“, sagt Maggie. Jahrelang hat sie auf das Konzert hingefiebert, entsprechend überwältigt war sie von dem Moment, als Swift dann auf der Bühne stand: „Ich bin in Tränen ausgebrochen“, sagt die 29-Jährige.

Einen Kritikpunkt haben die beiden Freundinnen jedoch: „Meine Tasche wurde überhaupt nicht kontrolliert. Gerade bei solchen Großevents lässt einen das wegen der Sicherheit natürlich mit einem mulmigen Gefühl zurück“, sagt Maggie. Für die beiden Freundinnen geht es noch in der Nacht zurück nach Hause. „Um 4 Uhr sollen wir in Magdeburg sein“, sagt Maria. Aber für die beiden ist klar: „Der Aufwand ist es auf jeden Fall wert!“

„Ich bin ein noch größerer Fan als vorher!“

Leticia (23) und ihre Mutter Anni (53) nach dem Konzert. Elias Lübbe Leticia (23) und ihre Mutter Anni (53) nach dem Konzert.

Leticia (23) war mit ihrer Mutter Anni (53) auf dem Taylor-Swift-Konzert. Das Duo aus Poppenbüttel hat sich fürs Konzert in Schale geschmissen, beide tragen Glitzerkleider. Leticia hat besonders gut die Stimmung unter den Fans gefallen: „Wir sind mit unseren Sitznachbarn sofort ins Gespräch gekommen. Das war richtig toll“, so die 23-Jährige. Die 53-jährige Anni erzählt begeistert, dass sie die ganze Zeit Gänsehaut gehabt hätte. Ihr Fazit: „Ich bin nach dem Konzert ein größerer Fan als vorher!“