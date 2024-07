Verwirrung um Swift-Tweet: Was genau ist ein „Franzbrötchen Tree“?

Fans haben ein Outfit von Taylor Swift auf Twitter mit Franzbrötchen verglichen. Doch natürlich steckt dahinter etwas ganz Anderes: eine Anspielung auf die Präsidentschaftswahlen in den USA.

„You think you just fell out of a franzbrötchen tree?“ (Denkst du, du wärst aus einem Franzbrötchen-Baum gefallen?), schrieb der Swiftie-Fan-Account „tswifterastour“ am Sonntag auf Twitter. Der Account, der mehr als 700.000 Follower hat, veröffentlicht regelmäßig Updates zu den nächsten Tour-Stopps von Taylor Swift. Mit dem Post erinnerte „tswifterastour“ daran, dass Taylor Swift ab Dienstag in Hamburg auftritt. Der Post erhielt mehr als 7000 Likes und hunderte Kommentare.

| You think you just fell out of a franzbrötchen tree? Taylor Swift's 'The Eras Tour' officially takes over Hamburg, Germany in exactly 2 DAYS! ✨ #HamburgTSTheErasTour pic.twitter.com/B6UyTxKbN3 — The Eras Tour (@tswifterastour) July 21, 2024

An den Post ist ein Foto angehängt. Das Kleid, das Taylor Swift darauf trägt, erinnert entfernt an ein Franzbrötchen. Das Gebäck ist in Hamburg natürlich bekannt, aber hinter dem Spruch steckt noch mehr als der kulinarische Bezug zum nächsten Konzert-Ort.

Das Original-Zitat stammt von Kamala Harris

Denn der Post spielt auf ein bekanntes Zitat der US-Vizepräsidentin und möglichen Trump-Herausfordererin Kamala Harris an. Sie sagte im vergangenen Jahr bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, ihre Mutter habe immer zu ihr gesagt: „Denkst du, du bist aus einem Kokosnussbaum gefallen? Du existierst im Kontext von allem, worin du lebst und was vor dir kam.“

Dieses „Meme“ kommt derzeit auf, weil US-Präsident Joe Biden verkündet hat, dass er seine Kandidatur für die Wahlen am 5. November aufgibt. Stattdessen schlug er seine Vizepräsidentin Kamala Harris als Nachfolgerin vor. Unterstützer von Kamala Harris hatten zuvor für diese Option geworben. Der Name für die Aktion war schnell gefunden: „Operation Kokosnuss-Baum“.