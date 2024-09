Seit knapp 25 Jahren gibt es das „Aladin Center“ an der Reeperbahn. Vor drei Jahren stieg Tayfun Bayanbas als Geschäftsführer bei dem familiengeführten Kiez-Kaufhaus mit ein. Dabei wollte der 32-Jährige eigentlich mehr Abstand zu seiner Familie und zog in die weite Welt hinaus. Doch er kehrte zurück – und erlebt nun in seinem Job tagtäglich die kuriosesten Dinge. Einen bestimmten Spruch kann Bayanbas mittlerweile aber einfach nicht mehr hören – viel zu nervig ...