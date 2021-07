Taxis an die Steckdosen: Rot-Grün bringt Förderprogramm auf den Weg

Altstadt –

Die Hamburger Taxiflotte soll so schnell wie möglich auf elektrisch betriebene Taxen umgestellt werden. Das fordern die Bürgerschaftsfraktionen der SPD und Grünen in einem gemeinsamen Antrag an den Senat. Mit mindestens 100 E-Taxen will die rot-grüne Koalition die Gäste beim ITS-Weltkongress im nächsten Oktober beeindrucken.

Die Reduzierung von CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent und die Erreichung der Klimaneutralität deutlich vor 2050: Das sind die Ziele, die sich die rot-grüne Koalition sowohl im Hamburger Klimaplan als auch im Koalitionsvertrag gesetzt hat. Ein großes CO2-Einsparpotential sehen die Abgeordneten in der Umstellung von diesel- auf elektrisch betriebene Taxen. Die etwa 3.000 Fahrzeuge, die derzeit für die Hamburger Taxiunternehmen unterwegs sind, werden demnach zum Großteil durch Verbrennungsmotoren betrieben und legten vor Beginn der Corona-Krise durchschnittlich 62.000 Kilometer im Jahr zurück – deutlich mehr als alle anderen Fahrzeugtypen.

Für „Besucher aus aller Welt“: In Hamburg sollen bald nur noch E-Taxen fahren

Aus diesem Grund sieht die Koalition „dringenden Handlungsbedarf, die Zahl von Elektrotaxis in Hamburg spürbar zu erhöhen“. Und zwar möglichst schnell: Noch vor dem ITS-Weltkongress, dem weltweit größten Kongress zum Thema Intelligente Verkehrssysteme und Services, der 2021 in Hamburg stattfindet, soll die Hansestadt über mindestens 100 Elektotaxen verfügen, „die Besucherinnen und Besucher aus aller Welt durch die Stadt befördern können“, teilten die Abgeordneten mit.

Da elektrisch betriebene Taxen in der Anschaffung und Unterhaltung immer noch teurer sind als solche mit Verbrennungsmotoren und der Ladevorgang viel Zeit in Anspruch nimmt, fordert die Koalition zudem, durch entsprechende Fördermaßnahmen Anreize für Taxi-Unternehmen zu schaffen. Und auch die städtische Infrastruktur müsse angepasst werden: Man brauche Ladestationen an „geeigneten Orten“ und müsse die Strom- und Ladeinfrastrukturanbieter bei stark schwankenden und oft über dem Dieselpreis liegenden Strompreisen für die Bereitstellung „verlässlicher Angebote“ gewinnen.

Hamburg: Rot-Grüne Koalition bringt Förderprogramm für E-Taxen auf den Weg

„Mit 62.000 gefahrenen Kilometern pro Taxi ist die Entwicklung des städtischen E-Taxi-Förderprogramms ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz und zum Einstieg in eine neue Ära der Mobilität“, erklärte Ole Thorben Buschhüter, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Man werde sich dafür einsetzen, dass der zentrale Gedanke der Nachhaltigkeit bei der Neuzulassung von Taxen im Laufe dieser Legislaturperiode mehr Gewicht erhalte. Johannes Müller, energiepolitischer Sprecher der Grünen Bürgerschaftsfraktion, bezeichnete die vollständige Elektrifizierung der Hamburger Taxiflotte gar als „europaweiten Leuchtturm des Klimaschutzes“.