Da denkt man doch, so was Freches erfahren nur Touris in Bangkok – doch weit gefehlt: Direkt am Hamburger Flughafen erlebt MOPO-Leser Sven M. eine Taxi-Fahrt, die den Geschäftsmann aus Sasel fassungslos zurücklässt. Der 45-Jährige ist beruflich häufiger mit dem Flieger unterwegs, nimmt regelmäßig Taxen und weiß dementsprechend, was die Entfernung zwischen seinem Wohnort und dem Flughafen kostet. Damit hatte der kriminelle Fahrer nicht gerechnet...