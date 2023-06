Sie rosten vor sich hin, blockieren dringend benötigte Fahrradbügel und sind wahrlich kein schöner Anblick: Fahrradleichen sind in Hamburg ein echtes Ärgernis. Deshalb will die Stadtreinigung jetzt bis zum 7. Juli verstärkt dagegen vorgehen und den Schrott aus dem Stadtbild entfernen. Das ist allerdings nur unter einer ganz bestimmten Bedingung überhaupt möglich. Welche Bezirke sind besonders große Hotspots?

Sie rosten vor sich hin, blockieren dringend benötigte Fahrradbügel und sind wahrlich kein schöner Anblick: Fahrradleichen sind in Hamburg ein echtes Ärgernis. Deshalb will die Stadtreinigung jetzt bis zum 7. Juli verstärkt dagegen vorgehen und den Schrott aus dem Stadtbild entfernen. Das ist allerdings nur unter einer ganz bestimmten Bedingung überhaupt möglich. Welche Bezirke sind besondere Hotspots?

Auftakt der jährlichen Schwerpunktaktion war am Montag auf der Reeperbahn (St. Pauli) und in ihren Nebenstraßen, in denen Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) selbst Hand anlegte und einige der Fahrradleichen zum Abtransport abflexte. Auf einem Klein-Lkw ging es für die Räder dann zu einem Container vor der Davidwache. „Der öffentliche Raum in unserer Stadt darf nicht zu einem Schrottplatz für alte, abgestellte Fahrräder werden“, mahnte der Politiker.

Schrotträder in Hamburg: Zuerst braucht es einen roten Zettel

Bevor die Drahtesel aber überhaupt zum Friedhof der Schrotträder gebracht werden dürfen, müssen Polizisten oder Mitarbeiter der Bezirksämter die jeweiligen Fahrräder zunächst mit einem roten Zettel markieren. Das ist möglich, wenn das Rad schon lange an derselben Stelle steht, verkehrsuntauglich ist oder die Verkehrssicherheit gefährdet. Der Halter hat dann 14 Tage Zeit, sein Rad zu entfernen, bevor die Mitarbeiter der Stadtreinigung anrücken. Bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit verkürzt sich die Frist auch mal auf 24 Stunden.

Und ab dafür! Sind die Schrotträder erfolgreich abgelöst, werden sie verladen und zum Container gebracht. Patrick Sun Und ab dafür! Sind die Schrotträder erfolgreich abgelöst, werden sie verladen und zum Container gebracht.

„Insbesondere, wenn viele Menschen zeitgleich auf den Gehwegen unterwegs sind und der Parkraum besonders knapp wird, beobachten wir immer wieder, dass es zu Gefahrensituationen aufgrund der verrottenden Zweiräder kommt“, sagt Sebastian Krause, Leiter der Davidwache. Vor etwa zwei Wochen hätten seine Kollegen zusammen mit den Mitarbeitern des Bezirksamtes Mitte mehr als 100 Schrotträder auf weniger als einem Quadratkilometer Stadtfläche rot abgezettelt.

Im vergangenen Jahr ging es insgesamt 4130 Schrotträdern in Hamburg an den Kragen. Die Nase vorn hat der Bezirk Eimsbüttel: 1380 Schrotträder wurden dort entfernt. Dahinter kommt Hamburg-Nord mit 1109 Stück. Mit großem Abstand folgen dann 625 Räder in Hamburg-Mitte und 531 Stück in Altona. Hier ist besonders der Bahnhof ein absoluter Rote-Zettel-Hotspot. Auf den hinteren drei Plätzen landen Wandsbek (229 Stück), Bergedorf (200 Stück) und Harburg (56 Stück). Ein Halter lässt sich so gut wie nie ermitteln.

Einige der Schrotträder werden auch wieder fit gemacht

Die meisten der Zweiräder enden auf dem Schrottplatz – für einige gibt es aber auch die Chance auf ein zweites Leben. Um die 1000 Stück pro Jahr kann die Stadtreinigung nach einem gründlichen Check in ihrer Werkstatt in Osdorf wieder flottmachen und verkauft sie dann über ihre Tochterfirma, die Gebrauchtwarenkaufhäuser „Stilbruch“ in Wandsbek und Altona, zu einem günstigen Preis. „Das ist umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft, von der wir alle profitieren“, so Senator Kerstan.

Viele der verrosteten Fahrräder müssen erst mit speziellem Gerät von ihrem Platz entfernt werden. Patrick Sun Viele der verrosteten Fahrräder müssen erst mit speziellem Gerät von ihrem Platz entfernt werden.

Die roten Zettel verteilen die Behördenmitarbeiter aber nicht nur an verlassene Räder, sondern auch an wochenlang abgestellte Schrottautos. Dort beträgt die Frist in den meisten Fällen einen Monat. Laut der Anfrage des CDU-Abgeordneten André Trepoll wurden die meisten dieser Aufforderungen – 1668 an der Zahl – im Jahr 2022 im Bezirk Hamburg-Mitte verteilt. Das ist allerdings keine große Überraschung, schließlich hatte der Bezirk von November 2021 bis Januar 2023 eine Abschlepp-Offensive mit Fokus auf das Industriegebiet Rothenburgsort/Billbrook gestartet. 416 der Autos wurden schließlich abgeschleppt.

Aus der Anfrage ging auch hervor, dass in vielen Fällen ebenfalls kein Halter zu den abgeschleppten Fahrzeugen ermittelt werden konnte – in Wandsbek waren es sogar 42 Prozent der insgesamt 85 abgeschleppten Autos.

Übrigens: Sowohl Schrotträder und -autos als auch jeden anderen wilden Müll können Hamburger über die App der Stadtreinigung melden. „Foto machen, Geodaten absenden, fertig!“, sagt deren Chef Rüdiger Siechau. „Noch besser wäre es allerdings, wenn alle Hamburger die Angebote unserer zwölf Recyclinghöfe nutzen und ihre alten Fahrräder dort gebührenfrei abgeben.“