Tausende Hamburger dürfen bei US-Wahl abstimmen

Die Präsidentschaftswahl in den USA wird auch in Hamburg mit Spannung erwartet. In der Hansestadt dürfen sich zahlreiche US-Bürger an der Entscheidung beteiligen.

An der mit Spannung erwarteten Präsidentschaftswahl in den USA können auch etliche US-Bürger in Hamburg teilnehmen. Nach Angaben des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein leben 2045 Frauen und Männer ab 18 Jahren mit US-Staatsbürgerschaft in der Hansestadt.

Am Dienstag (5. November) entscheiden die US-Amerikaner, ob die Demokratin Kamala Harris oder der Republikaner Donald Trump als Nachfolger von Joe Biden in das Weiße Haus einzieht. (dpa)