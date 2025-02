Tausende demonstrieren in Hamburg für Vielfalt und Toleranz

In Hamburg und vielen anderen deutschen Städten sind am Samstag queere Menschen und ihre Verbündeten auf die Straße gegangen. Ihr Aufruf mit Blick auf die kommenden Wahlen: „Wähl Liebe“.

Regenbogen-Flaggen und bunte Plakate: Unter dem Motto „Wähl Liebe“ haben laut Polizei rund 3800 Menschen in Hamburg für queere Rechte und Demokratie demonstriert. Sie riefen auf dem Spielbudenplatz bei der Reeperbahn dazu auf, Parteien zu wählen, die für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung eintreten.

Auch an zahlreichen anderen Orten in Deutschland wurde der sogenannte Winter-CSD (Christopher Street Day) gefeiert. Erwartet wurden in mehr als 50 Städten insgesamt etwa 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

„Viele queere Menschen sind aufgrund der gesellschaftlichen und politischen Lage verunsichert“, teilte der Verein „Hamburg Pride“ mit. „Denn der Ton gegen queere Menschen und andere gesellschaftliche Minderheiten wird rauer und die liberale Demokratie steht unter Druck.“ Auf den Plakaten der Teilnehmer standen Forderungen wie „Queere Rechte verteidigen“ oder „Hass ist keine Meinung“.

Ziel: Hasskriminalität und Hatespeech bekämpfen

Die Demonstranten kamen mit zahlreichen Regenbogen-Flaggen und Plakaten zum Spielbudenplatz. picture alliance/dpa/Georg Wendt Die Demonstranten kamen mit zahlreichen Regenbogen-Flaggen und Plakaten zum Spielbudenplatz.

Zentrale Forderungen sind unter anderem, Artikel 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der „sexuellen und geschlechtlichen Identität“ zu ergänzen, queere Räume stärker zu schützen sowie Hasskriminalität und Hatespeech wirksam zu bekämpfen.

Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren. (dpa/mp)