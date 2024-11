„Taubenloft“ für 50.000 Euro: Löst dieser Container Hamburgs Vogelproblem?

In der Nähe des Bahnhofs Barmbek hat das Bezirksamt Nord am Mittwoch einen neuen Taubenschlag eröffnet. Die Stadt geht seit Jahren gegen die Tiere vor – mit teils absurden Mitteln wie Ei-Attrappen aus Gips. Für die neue 50.000-Euro-Unterkunft wurden unter anderem Testtauben angesiedelt, die den wilden Tauben den Einzug erleichtern sollen.

Ein „Taubenloft“ für 50.000 Euro? Das klingt nach purem Vogel-Luxus und nicht nach einem unscheinbaren blauen Container. Trotzdem soll er helfen, das Taubenproblem in den Griff zu bekommen. Viele Hamburger fühlen sich von den „Ratten der Lüfte“ belästigt, auch in Barmbek.

Um die Anzahl der Tauben rund um den Bahnhof zu reduzieren, wurde an der Ecke Hufnerstraße/Rübenkamp ein neuer Taubenschlag eingerichtet. Ab sofort sollen die Tiere in dem Container nisten und fressen und nicht mehr auf der Straße, erklärt das Bezirksamt Hamburg-Nord.

Taubenschlag in Barmbek offiziell eingeweiht

Im Vorhinein wurden drei Dutzend Tauben aus dem Tierschutz angesiedelt, um die wilden Tauben in den Container zu locken. Auch Pfeifen und Futter kamen zum Einsatz. Nach einer Eingewöhnungszeit wurde die Luke Ende Oktober für alle Tauben geöffnet. Erste Vögel hätten laut Bezirksamt bereits Interesse gezeigt.

Langfristig soll die Taubenpopulation so durch gezielte Eientnahme in der Unterkunft deutlich verkleinert werden. Hierfür sei auch wichtig, dass Anwohner die Vögel nicht füttern und sie sanft vertreiben, wenn sie beispielsweise versuchen, sich auf einem Balkon anzusiedeln. (mp)