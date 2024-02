Freitagmittag in der Altonaer Poststraße: Die Laune ist im Keller. „Postbank is fucked off!“, ruft ein wütender Kunde und verlässt schnaubend die Postbank-Filiale. Ja, Kunden der Deutschen Post haben es in Altona gerade nicht einfach. Schon seit November ist die Filiale auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Grund: Eine Taubenkacke-Plage. Doch mittlerweile scheint es, als hätte die Postbank die Filiale einfach vergessen.

Freitagmittag in der Altonaer Poststraße (Altona-Altstadt): Die Laune ist im Keller. „Postbank is fucked off!“, ruft ein wütender Kunde und verlässt schnaubend die Postbank-Filiale. Ja, Kunden der Deutschen Post haben es in Altona gerade nicht leicht. Schon seit November ist die Filiale auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Grund: Eine Taubenkacke-Plage. Doch mittlerweile scheint es, als hätte die Postbank die Filiale einfach vergessen.

Auch ich bin vor einigen Tagen nichtsahnend mit meinem Paket zu der Postbank-, DHL- und Deutsche-Post-Filiale gelaufen, nachdem ich in zwei Paketshops abgewiesen wurde, die keine EC-Karte akzeptieren. Auf so eine große Filiale wird doch Verlass sein, dachte ich mir.

Doch in der Altonaer Poststraße stand ich vor verschlossenen Türen. Da hing dasselbe Schild wie schon vor zweieinhalb Monaten: „Aufgrund der laufenden Baumaßnahmen ist diese Filiale bis auf Weiteres geschlossen.“

Nach „Geruchsbelästigung“: Internetpanne bei Postbank

Alternativen werden auch genannt, in Eimsbüttel, der Innenstadt und der HafenCity. Für manche ist das aber keine angemessene Alternative. Für die Omi zum Beispiel, die ihren Hackenporsche kaum die Treppen hoch und runter kriegt. Und die Frau, die mit ihrer Einkaufstasche im SB-Bereich der Post steht und schimpft: „Es kann doch nicht wahr sein, dass es in einem so großen Bezirk wie Altona keine einzige Postbank-Filiale gibt!“

Florian Quandt Seit Freitag sind auch die Automaten im SB-Bereich außer Betrieb. Seit Freitag sind auch die Automaten im SB-Bereich außer Betrieb.

Florian Quandt So traurig sieht es im SB-Bereich vor der Filiale mittlerweile aus. Alle Bereiche der Postbank-/DHL-/Deutsche Post-Filiale sind dicht. So traurig sieht es im SB-Bereich vor der Filiale mittlerweile aus. Alle Bereiche der Postbank-/DHL-/Deutsche Post-Filiale sind dicht.

Florian Quandt Mit diesem Schild weist die Postbank ihre Kunden auf die Schließung hin. Mit diesem Schild weist die Postbank ihre Kunden auf die Schließung hin.

Die „Baumaßnahmen“ sind eigentlich Reinigungsarbeiten wegen Taubenkacke. „Die Tauben hatten sich durch eine Lücke in der Dachkonstruktion eingenistet, wodurch es zu Verschmutzung und einer starken Geruchsbelästigung kommt. Wir haben dies frühzeitig beim Vermieter adressiert. Die erforderlichen Reinigungs- und Renovierungsarbeiten laufen, sind aber umfassender als erwartet“, erklärt ein Postbank-Sprecher auf MOPO-Anfrage.

In dieser Woche kam nun ein zweites Problem hinzu, das die Kunden noch mehr auf die Palme bringt. Aufgrund eines Internetausfalls funktionieren auch die SB-Automaten im Eingang nicht mehr. „Dieses Problem wird hoffentlich schnell behoben“, so der Sprecher. Das hieß es allerdings auch bei der Taubenkacke.

Postbank in Altona geschlossen: Das sind die Alternativen

Die Kunden kommen im Dreißigsekundentakt die Stufen zu der Filiale hinauf – und werden oben enttäuscht. Denn erst dort kann man die Aushänge zu den Problemen lesen. „Die nächstgelegene Filiale der Postbank mit Vollsortiment, SB-Bereich und Beratung rund um das Thema Geld befindet sich am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg“, schreibt der Postbank-Sprecher.

Nur hat nicht jeder die Zeit und Kraft, dort mal eben hinzufahren. Er gibt noch weitere Möglichkeiten für Kunden der Bank: „Telefon-Banking, beleghafte Aufträge per Girobrief (auf Papier, gebührenpflichtig), die Postbank-App“, zählt der Sprecher auf. „Beispielsweise bei Edeka, Lidl, Rewe und Penny kann man sich beim bargeldlosen Einkauf Bargeld auszahlen lassen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Hochbahn-Streik: Warum es keinen Notbetrieb wie beim S-Bahn-Streik gibt

Wer das alles nicht möchte, muss sich gedulden. Denn auf die Frage, wann die Filiale wieder aufmacht, gibt es dieselbe Antwort wie im November: „Wann wir die Filiale wieder öffnen, steht derzeit noch nicht fest.“