Rote Äpfel, strahlender Sonnenschein und ein bestialischer Mord – wie passt das zusammen? Im Alten Land dreht Maria Furtwängler gerade einen neuen „Tatort“. Der MOPO hat sie im Gespräch verraten, was ihr an Hamburg so gefällt, warum sie nur noch einmal im Jahr dreht – und wie lange sie die Ermittlerin Charlotte Lindholm noch verkörpern will.