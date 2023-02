Amsinckstraße 27 – die Adresse in Hammerbrook gibt es nicht mehr. Hier befindet sich heute eine Brachfläche. Irgendwann soll hier wohl einmal ein Bürohaus hochgezogen werden. Vor 44 Jahren stand an dieser Stelle ein heruntergekommener Altbau und der wurde im Juni 1978 zum Tatort eines Kindermords.

Detlef M. (10) war das Nesthäkchen der Familie M. Seine Mutter Magdalena (40) sprach nur von ihrem „Sonnenschein“, wenn es um das jüngste ihrer fünf Kinder ging. Der Schüler war sehr aufgeweckt, spielte gern mit seinem getigerten Kater „Moritz“ und zog wie alle Jungs in seinem Alter gerne um die Häuser, immer auf der Suche nach interessanten Orten zum Spielen und Entdecken.

Ehemaliger Nachbar (18) tötet und missbraucht Jungen (10). „Spur 27“ überführte den Täter

Deswegen machte sich Familie M. am Abend des 13. Juni 1978 auch zunächst keine Sorgen, als der Zehnjährige nicht pünktlich nach Hause kam. Doch als der Junge um 21 Uhr immer noch nicht da war, rief Familie M. die Polizei. Die Beamten befragten Anwohner der Amsinckstraße und der nahen Rosenallee.

Der 18-jährige Erwin D. (Name geändert) gestand den Mord an dem zehnjährigen Detlef M. Florian Quandt Der 18-jährige Erwin D. (Name geändert) gestand den Mord an dem zehnjährigen Detlef M.

Zwei Schüler sagten aus, Detlef noch gegen 16 Uhr an einem Parkplatz beim Haus Amsinckstraße 27 gesehen zu haben. Dort befand sich ein großes Hinterhaus mit zwei Eingängen, das größtenteils leer stand und abgerissen werden sollte.

Der Tatort: Amsinckstraße 27. Der Altbau wurde kurz nach dem Mord abgerissen. Florian Quandt Der Tatort: Amsinckstraße 27. Der Altbau wurde kurz nach dem Mord abgerissen.

Nach intensiver Suche entdeckten Polizisten hier um 22.45 Uhr in einem Verschlag des Dachbodens die Leiche des vermissten Kindes. Gerichtsmediziner stellten fest, dass der Junge erdrosselt und missbraucht worden war.

Magdalena M. brach zusammen, als sie vom Tod ihres Sohnes erfuhr. Ihre älteste Tochter Dorothea (20) versuchte die verzweifelte Mutter zu trösten. Vater Peter M. (43) weinte hemmungslos. Schon einen Tag später konnte der Mord aufgeklärt werden.

Der kleine Detlef mit seinem geliebten Kater „Moritz“. Florian Quandt Der kleine Detlef mit seinem geliebten Kater „Moritz“.

Ein Anwohner hatte gegenüber der Kripo erklärt, er habe Detlef M. zusammen mit dem 18-jährigen Erwin D. (Name geändert) gesehen. Der Hinweis wurde als „Spur 27“ registriert und er führte die Mordkommission zum Täter. Der 18-Jährige kannte den Jungen. Sie waren früher einmal Nachbarn gewesen. So war Detlef M. dem Älteren arglos ins Abbruchhaus gefolgt.

Crime-Serie: Kindermord an Detlef Meyer. Thomas Hirschbiegel an der Amsinckstraße Florian Quandt Der Autor Thomas Hirschbiegel (hier am Tatort Amsinckstraße) ist seit 1977 bei der MOPO. Der 62-Jährige war 40 Jahre Polizeireporter, schreibt heute als Chefreporter auch über Stadtentwicklung, Autos oder „Lost Places“. An den Kindermord vor 44 Jahren erinnert er sich: „Ich war damals 18 Jahre und erst ein Jahr bei der MOPO, als ich mit einer Kollegin zu den Eltern des ermordeten Zehnjährigen geschickt wurde. Unter Tränen berichteten sie uns über das Verbrechen. Wenn ich den Artikel von 1978 heute lese und meine Bilder betrachte, muss ich schon schlucken.“

Die Beamten nahmen Erwin D. fest. Der gestand den Mord sofort. Der 18-Jährige sagte aus, Detlef M. habe sich gegen seine sexuellen Übergriffe gewehrt, und ergänzte stockend: „Da hab ich ihn erwürgt.“ Anschließend verging sich der Täter an dem toten Opfer.