Die Kripo hat mehr als 300 Spuren verfolgt und 30 Verdächtige überprüft. Die Ermittler sicherten Fingerabdrücke des Täters – und es gibt sogar eine Tatzeugin. Doch bis heute ist der beinahe 40 Jahre zurückliegende Mord an der Schwesternschülerin Sylvia D. (18) in Othmarschen ungeklärt.

Hirschbiegel Sylvie D. (18) wehrte sich verzweifelt, doch der Mörder war stärker als sie. Sylvie D. (18) wehrte sich verzweifelt, doch der Mörder war stärker als sie.

Der 16. November 1983 ist Buß- und Bettag, damals in Hamburg noch ein Feiertag. Schwesternschülerin Sylvia D. (18) und ihre Freundin Monika C. (19) nutzen den Abend vor dem freien Tag für einen ausgedehnten Dom- und Kneipenbummel. Erst gegen 3 Uhr morgens lassen sie sich von einem Taxifahrer zurück ins Schwesternwohnheim des Krankenhauses Altona am Schwengelkamp fahren. Übermüdet fallen beide in ihrem gemeinsamen Zimmer ins Bett und machen einen verhängnisvollen Fehler: Sie vergessen, die Zimmertür abzuschließen.

Altona: Mörder dringt ins Schwesternheim ein

Es ist 6 Uhr früh, als ein junger blonder Mann das elfstöckige Hochhaus betritt. Hier leben rund 100 Schwesternschülerinnen. Im zehnten Stock schleicht der Unbekannte über den Flur und prüft, welche Zimmertüren unverschlossen sind. Im Zimmer 1005 hat er Erfolg und überrascht die beiden schlafenden jungen Frauen. Zunächst hält er Monika C. den Mund zu und flüstert: „Ganz ruhig, dann passiert dir nicht. Sei ganz brav.“ Er fesselt die 19-Jährige und missbraucht sie. Dann geht er zum Bett von Sylvia D.

Die 18-Jährige schläft, hat von allem nichts mitbekommen. Als sie erwacht und den Täter sieht, schreit sie, wehrt sich verzweifelt. Da legt ihr der kräftige Verbrecher ein Tuch um den Hals, fragt: „Willst du sterben?“ Sylvia antwortet: „Ja, ja.“ Der Eindringling, der eine schwarze Lederjacke und eine Cordhose trägt, erdrosselt sie.

Täter erdrosselt die 18-Jährige im Schwesternwohnheim

Dann fällt er noch mal über Monika her. Anschließend raubt er das Taschengeld der beiden Frauen und spült am Waschbecken eine blutende Wunde an seiner Hand. Er hatte sich am Ohrring von Sylvia D. die Hand aufgerissen. Schließlich flüchtet der Mann aus dem Zimmer – und entkommt.

Andreas Buttmann Am 23. November 1983 gehen Freunde und Mitbewohnerinnen des Mordopfers auf die Straße. Am 23. November 1983 gehen Freunde und Mitbewohnerinnen des Mordopfers auf die Straße.

Nach dem Mordfall entbrennt eine öffentliche Diskussion über die Situation im Schwesternwohnheim. Mitschülerinnen gehen auf die Straße und fordern: „Wir wollen kein Freiwild sein.“ Sie beklagen die mangelnde Sicherheit in dem Hochhaus; angeblich war es 1983 bereits zu diversen weiteren Sexualverbrechen in dem Gebäude gekommen.

Die zuständige Sozialbehörde kontert, dass die Bewohnerinnen Eingangskontrollen abgelehnt und die Schließanlage ausgetrickst hätten, damit sie ungestört Besuch empfangen und Partys feiern können.

Hamburg: Mordfall Sylvia D. in der Bürgerschaft diskutiert

Die CDU bringt das Thema sogar in die Bürgerschaft. Das Schwesternwohnheim sei Schauplatz von Drogen-Partys, es werde dort im großen Stil mit Hasch gedealt. Die Polizei habe bereits vor den Zuständen in dem Gebäude gewarnt. Die Gesundheitsbehörde kontert, man habe durchgegriffen und mehrere Bewohnerinnen wegen des Verstoßes gegen die Hausordnung rausgeschmissen.

Quandt Thomas Hirschbiegel am Tatort Schwengelkamp Der Autor Thomas Hirschbiegel (hier am Tatort Schwengelkamp) ist seit 1977 bei der MOPO. Der 62-Jährige war fast 40 Jahre Polizeireporter, schreibt heute als Chefreporter auch über Stadtentwicklung, Autos oder „Lost Places“. An den Überfall vor 38 Jahren erinnert er sich: „Ich stand frühmorgens vor dem Hochhaus, in dem die 18-Jährige ermordet wurde, machte meine Fotos und sprach mit Polizisten über die Tat. Selbst die hartgesottenen Beamten waren geschockt darüber, dass jemand eine junge Frau in Anwesenheit ihrer Freundin umbringt.“

Während sich im Rathaus die Politiker streiten, versucht die Mordkommission den Täter zu fassen. Es kommt zu 30 Gegenüberstellungen mit Verdächtigen, die das überlebende Opfer Monika C. überstehen muss. Doch der Mann, der sie vergewaltigt und ihre Freundin getötet hat, ist nicht dabei.