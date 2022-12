Fliehende Stirn, schütteres Haar, schmale Statur – Rudolf K. war eine extrem unauffällige Erscheinung. Der Mann sah definitiv nicht so aus, wie man sich gemeinhin einen gefährlichen Verbrecher vorstellt. Und doch wurde der 1927 geborene Hamburger Lagerist und Hausmeister innerhalb von 22 Jahren gleich mehrfach zum Mörder.

Den ersten Mord beging Rudolf K. 1950 in Hannover. Damals schlug der 23-Jährige seine Hauswirtin Martha P. (43) mit einem Stahlmeißel, erdrosselte sie mit einem Draht. Der Mörder raubte der Frau einige Herrenanzüge, die ihrem Freund gehörten.

Das Schwurgericht Hannover verurteilte den Raubmörder 1951 zu lebenslanger Haft. 20 Jahre verbüßte der Arbeiter im Zuchthaus Celle.

Rudolf K. saß dort in einer 18 Quadratmeter großen Drei-Mann-Zelle und lernte hinter Gittern den Beruf des Polsterers. Beim Besuch von Reportern des Magazins „Stern“ wurde er ihnen vom Gefängnisdirektor als Geige spielender Vorzeige-Häftling präsentiert.

Der Mörder wurde 1971 begnadigt

Rudolf K. fand im Knast zu Gott, ließ sich taufen. Taufpate wurde der niedersächsische Generalstaatsanwalt Dr. Harms. Der sagte damals: „Dieser Mann hat den Antrieb zum Mord längst überwunden.“ Auch durch die Fürsprache dieses Chef-Anklägers wurde der Mörder 1971 begnadigt und ging nach Hamburg.

Zunächst bestätigte sich auch das positive Urteil des Generalstaatsanwalts. Rudolf K. fand Arbeit als Lagerarbeiter, brachte es dann sogar zum Chef des Lagers eines Kfz-Firma. Wegen der mietfreien Wohnung nahm K. außerdem die Stellung eines Hausmeisters für ein Gebäude am Großen Burstah in der City an. Im April 1973 heiratete er die 33-jährige Martha. Trauzeuge wurde der Pastor der Hauptkirche St. Petri Gunnar von Schlippe.

Im Oktober vermisste Rudolf K. dann plötzlich 1500 Mark (750 Euro) – Mietgelder, die der Hausmeister am Großen Burstah kassiert hatte. Für Rudolf K. war klar, wer das Geld gestohlen hatte – seine Frau. Es kam zum Streit und angeblich verhöhnte Martha K. ihren Mann und sagte, ihm als „Zuchthäusler“ würde doch sowieso niemand glauben.

Später erklärte Rudolf K. vor Gericht: „Da wurde ich wütend. Ich griff an ihren Hals.“ Der damals 46-jährige Mann attackierte seine Frau mit einem Hammer und einem Messer.

Täter versteckte Leiche in der Besenkammer

Vor Gericht ergänzte der Täter mit leiser Stimme: „Nun ist meine Frau tot. Ich habe sie doch geliebt.“

Nach dem Mord versteckte der Mörder die Tote in einer Besenkammer der Wohnung. Neben diesem Leichenversteck missbrauchte der Mann dann seine zehnjährige Nichte. Der Täter flüchtete zunächst mit dem Zug nach München, kehrte dann aber nach Hamburg zurück und wurde in der Wohnung von Bekannten in Poppenbüttel gefasst.

Florian Quandt Der Autor am Tatort Der Autor Thomas Hirschbiegel (hier am Tatort Großer Burstah 51) ist seit 1977 bei der MOPO. Der 63-Jährige war fast 40 Jahre Polizeireporter, schreibt heute als Chefreporter auch über Stadtentwicklung, Autos oder „Lost Places“. Er sagt: „Ich hab diesen Fall aus dem MOPO-Archiv. Bis in die 1990er Jahre haben fleißige Archivare bei der MOPO zu jedem größeren Kriminalfall eine braune Papiertüte angelegt. Dort hinein legten die peniblen Kollegen alle vorhandenen Fotos und die MOPO-Artikel. Manchmal finden sich in diesen Tüten aber auch alte Polizei-Pressemeldungen oder Artikel aus ,Bild‘ oder ,Abendblatt‘. Die MOPO ist eine der ganz wenigen Zeitungen Deutschlands, die noch über so einen Archiv-Schatz verfügen.“

Wegen Totschlags und sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilte das Schwurgericht Rudolf K. 1975 zu acht Jahren Haft. Doch weil er 1971 nur auf Bewährung entlassen worden war, kamen aus der Verurteilung nach dem ersten Mord 1951 weitere neun Jahre Knast dazu. Rudolf K. hätte also unter den damaligen harten Haftbedingungen nach den 20 Jahren im Zuchthaus Celle nochmals 17 Jahre in „Santa Fu“ verbringen müssen.

Das war Rudolf K. offenbar zu viel. Am 30. Juli 1979 erhängte sich der 52-Jährige in seiner Zelle mit einem Gürtel an der Querstange seines Kleiderspinds.