„Ich will noch auf Ermittlung.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Peter K. am Abend des 13. Dezember 1974 auf der Davidwache von seinen Kollegen. Welche Ermittlung das gewesen sein könnte, weiß niemand.

Peter K. war Polizeiobermeister an der weltberühmten Davidwache. Was den erfahrenen Beamten an einem Dezember-Abend im Jahr 1974 in die Kiez-Kaschemme „King George“ an der Friedrichstraße verschlagen hat? Das ist bis heute nicht bekannt. Der 31-Jährige sollte den Besuch nicht überleben.

Peter K. war Polizeiobermeister an der weltberühmten Davidwache. Was den erfahrenen Beamten an einem Dezember-Abend im Jahr 1974 in die Kiez-Kaschemme „King George“ an der Friedrichstraße verschlagen hat? Das ist bis heute nicht bekannt. Der 31-Jährige sollte den Besuch nicht überleben.

„Ich will noch auf Ermittlung.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Peter K. am Abend des 13. Dezember 1974 auf der Davidwache von seinen Kollegen. Welche Ermittlung das gewesen sein könnte, weiß niemand.

Schaulustige starren ins Lokal „King George“ an der Friedrichstraße. Valdmanis Schaulustige starren ins Lokal „King George“ an der Friedrichstraße.

K. ist seit zehn Jahren auf der Davidwache. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren und Polizist war immer sein Traumberuf. Obwohl er an dem besagten Abend seine Uniform ausgezogen hatte, kann es gut sein, dass er in seiner Freizeit noch weiter ermittelt hat. Es sind auf jeden Fall nur ein paar Schritte von der Wache bis zum „King George“ in der Friedrichstraße.

Polizist geht nach Feierabend in Kiez-Kneipe

Peter K. setzt sich an den Tresen und trinkt ein Bier. Was dann genau geschehen ist, das ist bis heute unklar. Mitarbeiter des „King George“ behaupten später, K. habe die Barfrau Annemarie K. (34) „angemacht“. Es sei zum Streit gekommen, den aber der Polizist vom Zaun gebrochen habe.

Ein Kellner (30), ein Hafenarbeiter (24) und die Barfrau brachten den Polizisten zu Boden, traktierten ihn mit Fußtritten, Fäusten und Flaschen und schleiften den blutüberströmten Beamten auf die Straße. Passanten, die die Szene beobachtet hatten, riefen einen Rettungswagen, Peter K. wurde ins Hafenkrankenhaus gebracht. Dort erlag der Polizist dann gegen 22 Uhr seinen schweren Kopfverletzungen.

Autor Thomas Hirschbiegel am Tatort Florian Quandt Der Autor Thomas Hirschbiegel (hier auf der Friedrichstraße) ist seit 1977 bei der MOPO. Der 63-Jährige war fast 40 Jahre Polizeireporter, schreibt heute als Chefreporter auch über Stadtentwicklung, Autos oder „Lost Places“. Zu dem Fall aus dem Jahr 1974 sagt er: „Ich habe an dieser Stelle schon einmal über das Lokal „King George“ an der Friedrichstraße geschrieben. 1970 war hier ein 31-jähriger St. Paulianer vom berüchtigten Kiez-Schläger „Stotter-Harry“ erschlagen worden. Die Fälle zeigen deutlich, wie brutal es früher auf St. Pauli zuging. Gute alte Zeiten? Von wegen …“

Die Kollegen von K. stürmten das „King George“ und nahmen den Kellner, den Hafenarbeiter und die Barfrau fest. Die hatten inzwischen aufgeräumt, nur die Blutflecken auf dem Boden zeugten noch von der Schlägerei. Vor der Mordkommission erklärten die Beteiligten übereinstimmend, dass der Polizist zuerst aggressiv geworden sei, man habe in Notwehr gehandelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Blutbad vor 21 Jahren: Plötzlich zündet der Geiselnehmer eine Handgranate

Es gab weiter keine Zeugen, die diese Darstellung hätten widerlegen können, und darum wurden die Verdächtigen nach ihrer Vernehmung wieder entlassen. Ob sie jemals angeklagt worden sind, ist unbekannt. Die Hamburger Justiz hat die meisten Akten aus dieser Zeit vernichtet.