Am 25. Oktober 1990 schlug der Erpresser bei Tostedt erstmals zu, nur vier Tage später war ein Gleisabschnitt bei Glinde betroffen. Mit einem Spezialgerät zum Durchtrennen von Bahngleisen, einem motorbetriebenen „Trennjäger”, entfernte er ein großes Stück Gleis. In kurzen Abständen folgten weitere Anschläge bei Uelzen, Unterlüß und Göttingen. Mit dem „Trennjäger“ entfernte „Herbert“ Schienenstücke von bis zu 2,5 Meter Länge und bis 200 Kilogramm Gewicht.

Er sabotierte Bahngleise, legte im Bahnhof Harburg sogar eine Bombe: zwei Jahre lang hielt der Bahn-Erpresser „Herbert der Säger“ Norddeutschland in Atem. Vor fast genau 30 Jahren hätte die Polizei ihn in der Lüneburger Heide beinahe geschnappt, doch der Täter entkam in letzten Augenblick auf einem Gelände-Motorrad.

„Herbert der Säger“ zerstörte Gleise mit einem „Trennjäger”

Meist waren Güterzüge auf Nebenstrecken betroffen, es entstand bei Entgleisungen ein Sachschaden von etwa 150.000 Mark (75.000 Euro) aber wie durch ein Wunder kam es zu keinen Personenschäden.

Zand-Vakili Am 27. Februar 1992 zündete der Erpresser nachts in der Schließfachanlage des Harburger Bahnhofs eine Bombe. Am 27. Februar 1992 zündete der Erpresser nachts in der Schließfachanlage des Harburger Bahnhofs eine Bombe.

In Erpresserschreiben an die Bundesbahn-Direktion Altona forderte der Täter zwei Millionen Mark (eine Million Euro). Da er neben dem „Trennjäger“ auch einen sogenannten „T-Steckschlüssel“ und einen riesigen Schraubenschlüssel zum Lockern der Schienenstücke benutzte, kam schnell der Verdacht auf, dass „Herbert“ zumindest zeitweise bei der Bahn gearbeitet haben musste.

Geldbote wurde für Lebensmüde gehalten

Das Unternehmen hatte schnell entschieden zahlen zu wollen, um seine Fahrgäste zu schützen. Die Hamburger Polizei gründete eine Sonderkommission. Zwei Geldübergaben platzten. Mit komplizierten Klingelsignalen an Diensttelefonen der Bahn hatte der Erpresser bestimmt, welchen Zug der Geldbote nehmen sollte. Immer wollte der Täter dann an Bahnstrecken ein gelbes Lichtsignal an den Zugführer geben, damit der Abwurf des Geldkoffers erfolgt. Doch im November 1990 hielten Reisende den Geldboten im Zug für einen Lebensmüden, weil der plötzlich die Tür eines Waggons öffnete. Die Leute hielten den Boten, einen Polizisten, zurück. Als der die Lage geklärt hatte und den Geldkoffer bei Neumünster rausgeworfen hatte, kam gerade ein Zug auf dem Gegengleis. Der Koffer zerplatzte, die Geldscheine verteilten sich auf hunderten von Metern und mussten von zahlreichen Polizisten wieder eingesammelt werden.

Zwei weitere Anschläge auf Gleisanlagen folgen, dann geschah lange nichts mehr.

1992 zündet der Erpresser eine Bombe im Bahnhof Harburg

Am 27. Februar 1992 ging um kurz vor 3 Uhr nachts im Schließfach 28 im Bahnhof Harburg eine Bombe hoch. Da der Bahnhof um diese Zeit geschlossen war, wurde niemand verletzt, der Sachschaden aber war hoch.

Quandt Von 199O bis 1992 erschienen in der MOPO immer wieder Artikel über die Taten des Bahn-Erpressers. Von 199O bis 1992 erschienen in der MOPO immer wieder Artikel über die Taten des Bahn-Erpressers.

Anfang März 1992 dann meldete sich „Herbert der Säger“ und bekannte sich zu dem Bombenanschlag. In einem Bekennerbrief erklärte der Erpresser: „Ich kann nicht nur sägen, der nächste Zug geht bestimmt hoch. Von heute an geht alles auf das Konto der Bullen.“

Dem Brief lag der Schlüssel für das gesprengte Schließfach 28 bei. Zugleich erhöhte der Verbrecher seine Geldforderung, verlangte nun 3,5 Millionen Mark (1,75 Millionen Euro).

Bei der Leitung der Bahn herrschte Panikstimmung. Über den Radiosender NDR 2 wurden Botschaften gesendet: „Jetzt noch eine Nachricht an Herbert. Die Deutsche Bahn ist zahlungsbereit und verfährt nach ihren Wünschen.“

MOPO-Reporter sollten Geldkoffer aus Zug werfen

Ende März schrieb der Erpresser an die MOPO: Der in Hamburg abgestempelte Brief war überschrieben mit: „Mein Plan für die Übergabe“. Detailliert gab der Täter die Stückelung des Geldes an, verlangte auch noch Bankaktien. Sogar die Größe der Tasche, in der das Geld gelegt werden sollte, gab der Mann an. Er wolle dann wiederum an einer Bahnstrecke mit einem staken Blinklicht das Signal zum Abwurf aus dem Zug geben. Die Polizei bezichtigte der Erpresser, sie habe versucht ihn auszutricksen. Die Kripo widersprach, erklärte, dass der Abwurf aus einem fahrenden Zug eben extrem schwierig sei.

Zand-Vakili Unter anderem dieses Cutter-Messer stellte die Polizei im Wald bei Unterlüß sicher. Unter anderem dieses Cutter-Messer stellte die Polizei im Wald bei Unterlüß sicher.

Diese Aufgabe, so der Forderung von Herbert, sollten zwei MOPO-Reporter übernehmen. Einer davon war der Autor dieser Zeilen. Doch der Kripo schien das zu riskant und so wurden erneut Polizeibeamte als Geldboten eingesetzt.

Florian Quandt Der Autor Thomas Hirschbiegel (hier auf der Holstenkamp-Brücke über Bahngleisen) ist seit 1977 bei der MOPO. Der 62-Jährige war fast 40 Jahre Polizeireporter, schreibt heute als Chefreporter auch über Stadtentwicklung, Autos oder „Lost Places“. An die Erpressung vor rund 30 Jahren erinnert er sich gut: „Ich als Geldbote für „Herbert den Säger”? Schade, dass daraus nichts wurde, ich hätte gern mal einen Koffer mit Millionen aus einem fahrenden Zug geschmissen.“ Was wohl aus dem Täter geworden geworden ist? 1994 gab es mal eine Spur, die aber führte zu einem Toten.

Am 16. April 1992 bestiegen sie einen Personenzug auf der Strecke Hamburg-Kassel und warteten auf ein Signal des Erpressers. Gegen 20.30 Uhr passierte der Zug das Örtchen Unterlüß in der Südheide und bei Gleiskilometer 70,4 blinkte ein gelbes Licht. Der Geldbote warf die Tasche mit 3,5 Millionen Mark aus dem Zug.

Herbert entkam auf Geländemotorrad durch den Wald

Doch auch diese vierte Geldübergabe ging schief. „Herbert“ griff nicht zu. In der Nacht stellten Polizisten die Geldtasche sicher.

Und sie fanden einen Unterstand aus Ästen. Hier hatte Herbert gut getarnt im Wald gelauert, war dann überhastet mit einem Gelände-Motorrad geflüchtet. Im Unterstand fanden die Beamten einen olivgrünen Seesack der Bundeswehr. Unweit davon lagen ein Motorradhelm und Handschuhe.

Anhand der Spuren des Motorrads konnte die Kripo noch feststellen, dass Herbert mit der Maschine quer durch den Wald zur Bundesstraße 191 gefahren war. An der Ortschaft Räderloh verlor sich die Spur von „Herbert dem Säger” für immer. Die Anschlagserie riss ab. Die Ankündigung des Soko-Chefs Michael Weiß, „wir kriegen jeden Erpresser, das ist nur eine Frage er Zeit“, bewahrheitete sich nicht.