Am 19. Oktober 1993 dringt ein verwirrter Mann ins polnische Konsulat in Steilshoop ein und droht mit einer Handgranate. Die Polizei umstellt das Gebäude und es beginnt ein stundenlanger Nervenkrieg. Schließlich entschließt sich das Mobile Einsatzkommando (MEK) einzugreifen. Schüsse fallen.

Frühmorgens war Robert K. (27) in das Konsulatsgebäude an der Gründgensstraße eingedrungen. Gegenüber der Polizei äußerte der polnische Staatsbürger später, er wolle den Generalkonsul sprechen und mit ihm über ein Gerichtsverfahren in Polen sprechen, bei dem er sich ungerecht behandelt gefühlt hatte. Doch der Einzug der Diplomaten war erst für später geplant, im Haus befand sich niemand. Die Polizei zieht mehr als 100 Beamte zusammen und umstellt das Konsulat. Der Mann mit der offenbar scharfen Handgranate droht nun, sich damit selbst in die Luft zu sprengen.

Der schwerverletzte Täter wird zum Notarztwagen gebracht. Der Mann stirbt wenig später im Krankenhaus.

Robert K. findet im Konsulat Sektflaschen und beginnt, sich zu betrinken. Immer wieder erscheint er an der Rückfront des Hauses an einem offenen Fenster oder er geht auf den Balkon. Der Mann diskutiert mit den Beamten des Mobilen Einsatzkommandos, wird zunehmend unberechenbarer und aggressiv. Das geht so über Stunden. Als er in der Dämmerung Anstalten macht, mit der Handgranate das Konsulat zu verlassen und in die nahe Hochhaussiedlung zu gehen, entscheidet der Einsatzleiter, Peter Kelling, dass das MEK das Konsulat stürmt und den Mann überwältigt. Zuvor hatte sich der Polizeidirektor mit dem polnischen Generalkonsul abgesprochen.

Die speziell geschulten MEK-Beamten haben bereits Dutzende ähnliche Einsätze erfolgreich absolviert, doch in diesen Fällen waren die Täter mit Schusswaffen oder Messern bewaffnet gewesen. Einen Täter mit Handgranate hatten sie noch nie. Deswegen entscheidet sich das MEK einen speziell abgerichteten Hund einzusetzen. Der Plan: Das Tier greift den Handgranaten-Mann an, lenkt ihn so ab. Gleichzeitig überwältigen Beamte den 27-Jährigen. Der Plan geht schief …

MEK-Beamte setzten einen Hund ein

Neun MEK-Leute klettern über eine Leiter und ein Erdgeschossfenster ins Konsulat und nehmen den Belgischen Schäferhund „Boy“ mit. Der betrunkene Robert K. bemerkt davon zunächst nichts. Die Beamten verteilen sich im Konsulat und warten geduldig auf die Gelegenheit zum Zugriff. Die ergibt sich nach etwas mehr als einer Stunde, als der 27-Jährige die Granate auf ein Balkongeländer legt, um beidhändig aus einer Sektflasche zu trinken.

Autor am Tatort Florian Quandt Der Autor Thomas Hirschbiegel (hier am Tatort Gründgensstraße) ist seit 1977 bei der MOPO. Der 62-Jährige war 40 Jahre Polizeireporter, schreibt heute als Chefreporter auch über Stadtentwicklung, Autos oder „Lost Places“. An den ungewöhnlichen Einsatz vor 29 Jahren erinnert er sich: Nach den tödlichen Schüssen gab es eine Diskussion, ob der Mann hätte anders überwältigt werden können. Die MOPO fragte damals: „Schießt Hamburgs Polizei zu schnell?“ Innensenator Werner Hackmann (SPD) entgegnete: „Nein, sie macht sehr zurückhaltend von der Schusswaffe Gebrauch.“

Von Kollegen hinter dem Konsulat erhalten die MEK-Leute drinnen den Funkspruch: „Er legt die Granate ab! Jetzt Zugriff möglich.“ Die Polizisten im Gebäude lassen den Hund los, doch der springt durch eine zersplitterte Türscheibe und reißt sich beide Vorderläufe auf. Das Tier jault vor Schmerz auf. Robert K. wirbelt herum und versucht offenbar die Granate auf die Beamten zu schleudern.

Zwei MEK-Leute eröffnen das Feuer. Sie schießen fünfmal. Eine Kugel durchschlägt die Hand des Mannes und bleibt unterhalb des Herzens stecken. Die Granate fällt auf den Rasen hinter dem Konsulat, detoniert nicht.

Experten des Staatsschutzes untersuchen den Sprengkörper. Es handelt sich um eine britische Splitterhandgranate, Modell „Mills“. Robert K. hatte den Sicherungsstift beinahe ganz herausgezogen. Es war Glück, dass sie nicht detoniert ist. Der 27-Jährige wird ins Krankenhaus Barmbek gefahren, stirbt dort wenig später.