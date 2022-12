Das Foto, das ich in den Tiefen des MOPO-Archivs entdeckte, packte mich sofort. Kollege Peter Schewe hatte es 1977 in der Kiezkneipe „Callsens Eck“ an der Trommelstraße geschossen.

Marlies K. und Kurt Callsen hatten ein kompliziertes Verhältnis. Er war ihr Liebhaber und gleichzeitig kellnerte sie in seiner Kiezkneipe. Das ungleiche Paar liebte sich und zankte sich – an einem Abend im Februar 1977 eskalierte ein Streit. Marlies K. griff zur Waffe und drückte ab.

Man blickt auf einen Tisch, auf dem genau 18 leere Buddeln „Holsten Edel“ stehen. Dahinter ein Tresen mit dem Schild: „100 Stehplätze“. Davor liegt die Leiche eines Mannes, dessen Gesicht mit einem Küchenhandtuch abgedeckt ist. Bei dem Toten handelt es sich um den Gastwirt – erschossen von seiner Kellnerin.

Streit um Geld – da griff die Täterin zum Gewehr

Kurt Callsen war 65, die 31-jährige Marlies K. war seine Geliebte und Mitarbeiterin. Das ungleiche Paar stritt sich häufig und versöhnte sich wieder – wie das eben damals so auf St. Pauli üblich war. Der alte Callsen galt als wohlhabend und geizig. Und Marlies hatte es wohl vor allem auf sein Geld abgesehen. Immer wieder pumpte sie ihn an. Doch vermutlich griff sie auch mal selbst in die gut gefüllte Kasse des Lokals. 1300 Mark fehlten – das war Kurt Callsen dann doch zu viel Geld und er zeigte seine Freundin an.

An seinem letzten Abend, dem 14. Februar 1977, tranken er und Marlies zusammen ein Bier nach dem anderen. Es kam zum Streit über das verschwundene Geld. Marlies K. hatte schließlich 2,5 Promille, als sie zu einem Kleinkaliber-Gewehr griff, das der Wirt immer griffbereit unter dem Tresen liegen hatte. Sie feuerte mit der Winchester mehrere Schüsse auf ihren Freund ab, traf ihn tödlich in den Kopf.

Thomas Hirschbiegel auf St. Pauli. Florian Quandt Der Autor Thomas Hirschbiegel (hier auf St. Pauli) ist seit 1977 bei der MOPO. Der 62-Jährige war fast 40 Jahre Polizeireporter, schreibt heute als Chefreporter auch über Stadtentwicklung, Autos oder „Lost Places“. Über den hier beschriebenen Fall sagt er: „Die Schüsse aus dem Unterhebel-Repetiergewehr (Winchester) fielen, kurz bevor ich bei der MOPO als ,fester freier‘ Fotoreporter der Polizeiredaktion anheuerte. Der erfahrene Kollege Peter Schewe hatte damals alles im Kasten: Täterin, Opfer, Tatort. Der Text, den ich in unserem Archiv im Keller fand, ließ auch keine Fragen offen. Saubere Arbeit, liebe Kollegen!“

Schließlich legte Marlies K. das Gewehr weg und das Handtuch auf das Gesicht des Toten. Sie löschte das Licht, verließ das Lokal, schloss ab, ging nur ein paar Straßen weiter in eine andere Kneipe, bestellte Bier und erzählte dem Wirt: „Du, ich hab’ den Kurt erschossen.“

Der Gastronom rief in der Davidwache an. Minuten später nahmen Polizisten die Täterin fest.

Die Kneipe „Callsens Eck“ an der Ecke Trommelstraße/Herrenweide. Florian Quandt Die Kneipe „Callsens Eck“ an der Ecke Trommelstraße/Herrenweide.

Marlies K. wird wegen Totschlags verurteilt

Schon im Oktober 1977 stand die 31-Jährige vor dem Hamburger Schwurgericht und sagte in der Verhandlung: „Es muss bei mir im Kopf geknallt haben. Der Alkohol, die Wut, weil er mich angezeigt hatte.“

Wegen Totschlags im Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit wurde Marlies K. zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.

Noch im Untersuchungsgefängnis lernte sie ihren neuen Liebhaber kennen. Hinter Gittern heiratete sie den Straßenräuber Egon W. (43).