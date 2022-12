Heinz Dieter Förster war in den 80er Jahren als „Wucherer von St. Pauli“ auf dem Kiez wohlbekannt. Und der Mann machte seinem Namen alle Ehre, verlangte für seine „Darlehen“ gern mal 100 Prozent Zinsen im Jahr. Am 31. Mai 1982 entdeckte seine Verlobte Inge seine Leiche. Der Tote lag eingerollt in einem Teppich im Kofferraum eines Audi 80 an der Balduinstraße unweit der Hafenstraßen-Häuser. Das Mitleid mit dem Kredithai hielt sich sehr in Grenzen.

Heinz Dieter Förster war in den 80er Jahren als „Wucherer von St. Pauli“ auf dem Kiez wohlbekannt. Und der Mann machte seinem Namen alle Ehre, verlangte für seine „Darlehen“ gern mal 100 Prozent Zinsen im Jahr. Am 31. Mai 1982 entdeckte seine Verlobte Inge seine Leiche. Der Tote lag eingerollt in einem Teppich im Kofferraum eines Audi 80 an der Balduinstraße unweit der Hafenstraßen-Häuser. Das Mitleid mit dem Kredithai hielt sich sehr in Grenzen.

Der 1941 geborene Förster war im Rotlichtmilieu auf „Kunden“ spezialisiert, denen sonst niemand mehr einen Kredit gab. Und die Auszahlung an diese Problem-Kandidaten mit schlechter Schufa ließ er sich fürstlich entlohnen. Seine Einnahmen legte der Mann gern in protzigen Goldschmuck und Luxusuhren an. Als die Kripo seine Leiche untersuchte, war das Geschmeide – darunter ein Goldarmband mit dem Wort „Dieter“ und ein goldenes Amulett mit den Initialen „DF“ in Brillanten – verschwunden. Auch von seiner massivgoldenen Rolex Day Date mit Brillanten (Wert: gut 30.000 Mark; 15.000 Euro) gab es keine Spur.

Hamburg: „Wucherer von St. Pauli“ 1982 getötet

„Tschüs, ich fahre noch auf den Kiez“, so hatte sich Heinz Dieter Förster, der sich auch noch als Zuhälter in St. Georg betätigte, von seiner Verlobten verabschiedet. Als er sich an ihrem Geburtstag nicht meldete, machte sich die Frau auf die Suche und entdeckte den Audi ihres Freundes an der Balduinstraße. Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass Förster erschlagen worden war.

Heinz Dieter Förster trägt hier ein goldenes Amulett um den Hals, das ihm der Mörder raubte. Hirschbiegel Heinz Dieter Förster trägt hier ein goldenes Amulett um den Hals, das ihm der Mörder raubte.

Die Kripo konzentrierte ihre Ermittlungen schnell auf den Kreis der „Kreditnehmer“ des „Wucherers von St. Pauli“ und vernahm so auch den 30-jährigen Klaus Peter K. Auch er war im Rotlichtmilieu unterwegs, schickte seine Frau in St. Georg auf den Strich. Den kleinen Zuhälter plagten oft Geldsorgen – und da half Heinz Dieter Förster gerne aus.

Mörder konnte Zinsen nicht mehr zahlen

Doch als Klaus K. die enormen Zinsen, die monatlich fällig waren, nicht mehr zahlen konnte, wurde der Geldverleiher ungemütlich. Er suchte den Schuldner in dessen Wohnung an der Stresemannstraße (Altona) auf und verlangte nachdrücklich die gesamte Restschuld in Höhe von knapp 3000 Mark (1500 Euro).

Thomas Hirschbiegel am Tatort Florian Quandt Der Autor Thomas Hirschbiegel (hier am Tatort Balduinstraße) ist seit 1977 bei der MOPO. Der 62-Jährige war fast 40 Jahre Polizeireporter, schreibt heute als Chefreporter auch über Stadtentwicklung, Autos oder „Lost Places“. An den Mord vor 40 Jahren erinnert er sich: „Das war schon einer der damals doch recht zahlreichen Kiez-Morde, den ich interessant fand. Da war einerseits das vollkommen rücksichtslose, brutale, ja, verkommene Opfer und dann ein in die Enge getriebene Täter, mit dem man eigentlich nur Mitleid haben konnte. Dass der 30-jährige Klaus Peter K. 1983 trotzdem zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde, empfand vermutlich nicht nur ich als ungerecht.“

Da K. kein Geld hatte, forderte Förster den Mann auf, doch seine inzwischen schwangere Frau weiter anschaffen zu lassen. Förster sagte: „Entweder geht sie wieder ackern, oder ich trete ihr das Kind aus dem Leib.“ Es kam zum Streit zwischen den Männern, und Klaus K. griff zu einer Axt, die am Kamin seiner Dachwohnung stand. Als Förster sich kurz umdrehte, schlug Klaus K. ihm damit mehrfach mit dem stumpfen Ende auf den Kopf. Dem leblosen Geldverleiher nahm der Täter Schmuck, die Rolex-Uhr und auch einige 10.000 Mark Bargeld ab.

Zusammen mit einem Bekannten rollte der 30-Jährige den Toten später in einen Teppich und legte ihn in den Audi 80 Försters, der vor der Tür stand. Dann fuhr der Totschläger das Auto zur Balduinstraße.

„Lebenslang” für den Täter

Im März 1983 stand Klaus Peter K. in Hamburg vor Gericht. Im Verfahren kam Erstaunliches heraus: Heinz Dieter Förster hatte sich beim Arbeitsamt als angeblich stellungsloser Heizungsmonteur gemeldet und „Stütze“ kassiert – und das, obwohl er damals mindestens eine halbe Million Mark (250.000 Euro) verliehen hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Tatort Hamburg – tödliche Schüsse im Firmen-Fahrstuhl

Weil der Täter die Arglosigkeit des Opfers ausgenutzt und ihn von hinten niedergeschlagen hatte, erkannte das Gericht auf Mord und verurteilte den 30-Jährigen am 4. März 1983 zu lebenslänglicher Haft.