Sympathische Aktion: Winter-Grillen in Hamburg: 1100 Euro für den guten Zweck

Seit 2014 läd der Schnelsener Bernd Höhne (57) Nachbarn, Bekannte und Freunde zum Winter-Grillen ein. Das macht der Grillfan nicht nur aus Spaß an der Sache: Höhne und seine Mitstreiter sammeln Spenden für das Kinderhospiz. Dieses Jahr sind stolze 1100 Euro zusammengekommen.

Bernd Höhne ist Postbote, doch in seiner Freizeit schlägt das Herz des 57-Jährigen fürs Grillen: Im Keller seines Hauses in der Nähe der A7 in Schnelsen stellt Höhne in seiner Freizeit selbstständig Wurst her. Über sein Hobby kam ihm plötzlich die Idee, erzählt er der MOPO:

Wintergrillen in Hamburg: 1100 Euro Spenden fürs Kinderhospiz

„Vor Jahren haben wir uns mal überlegt, dass man auch mal im Winter grillen kann – und zwar für den guten Zweck.“

Weil zunächst für Höhnes Geschmack zu wenig Geld beim alljährlichen Spaß zusammenkam, ändert er die Rezeptur: „Jeder zahlt 10 Euro, dafür gibt es Bratwürste und Glühwein satt“. Ein erfolgreiches Konzept. In diesem Jahr haben Höhne und seine Helfer – Zitat: „ohne helfende Hände würde es nicht gehen“ – stolze 1100 Euro eingenommen. Und das Geld spenden die Grill-Fans dem Kinderhospiz Sternbrücke.

„Beim Kinderhospiz weiß ich, wo die Spenden ankommen“



Höhne: „Ein Nachbar hat uns auf die Idee gebracht. Bei vielen Organisationen weißt du nicht wo die Spenden hingehen, das ist beim Kinderhospiz anders“. Dieses Jahr scharrten sich 70 Leute im kleinen Garten der Höhnes. Gespendet haben aber 81, verrät der eingefleischte HSV-Fan.

Der Adressat, das Kinderhospiz Sternbrücke, dürfte sich freuen. Das Geld vom Grillen vom vergangenen Sonnabend hat Höhne bereits an das Hospiz überwiesen – so wie in den vergangenen Jahren auch.