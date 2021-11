Sunday, Funday: Deko und Design beim Sonntagsshopping in der Wäscherei

Habt ihr Sonntag schon etwas vor? Wir hätten da einen Tipp: Am kommenden Sonntag ist verkaufsoffen, und auch die Wäscherei in der City Nord ist von 13 bis 18 Uhr dabei. Da lässt es sich in aller Ruhe stöbern, staunen und schlemmen – denn natürlich hat auch das beliebte Restaurant geöffnet. Daher lautet unser Shopping-Guide am Sonntag: Auf zur Wäscherei!

Die erste Weihnachtsdeko ist angekommen.

Das Lieblingsfest der Deutschen rückt immer näher und das nimmt sich das Möbelhaus sehr zu Herzen. Denn zu keinem anderen Fest wird so liebevoll und außergewöhnlich dekoriert wie an Weihnachten. Und wie immer sind der Fantasie in der Weihnachtswelt der Wäscherei keine Grenzen gesetzt. Das Möbelhaus zückt daher eine feine Auswahl ihrer besten und schrillsten Baumschmuckstücke und zeigt gleichzeitig Klasse: Ob goldige Schädel, halbierte Avocados oder Cocktail Ladies, wenn es um Festtagsschmuck geht ist eines sicher: Hier ist alles dabei und das in allen angesagten Farben und Formen.

Dieses Kissen spricht Bände

Etwas Abkühlung für den Weihnachtsmann gefällig?

Die Cocktail Ladies hinterlassen neben Eleganz auch ein Hauch von twenties Stimmung.





Oder was haltet ihr von einem Tapetenwechsel?

Definitiv ein wahrer Hingucker.

Looking good!

Weiterhin sehr weit vorne in Sachen Deko-Trends sind die süßen Gesichter-Vasen: Ob ein schlafendes, geheimnisvolles oder Augen-verbundenes Gesicht, sie bringen alle Charakter in die eigenen vier Wände und sind wahre Statement-Pieces. Das tolle an den hübschen Gefäßen ist, dass sie sowohl mit als auch ohne Blumen einen richtigen Eyecatcher-Moment hinterlassen. Apropos Blumen. Nach wie vor fliegen alle auf Sträuße aus Trockenblumen. In der Wäscherei gibt es diese in allen Farben. Auch in Rot – das passt ja auch wieder zu Weihnachten.

Ob mit verbundenen Augen,

geneigten Köpfen,

oder geöffneten Armen:

In jeder Ausprägung ein wahres Statement!

Neben den süßen Gesichtern gibt es auch eine einzigartige Auswahl an Übertöpfen- in jeder Form und Farbe.

Außerdem gibt es auch eine feine Auswahl an Trockenblumen





Es wird cozy.

Für genug Gemütlichkeit und Klasse ist bei den Sofas gesorgt. Denn dieses Mal heißt es: Cord ist da. Der seventies Trendstoff macht sich nicht nur gut als Schlaghose, sondern erobert auch die Interior Welt – insbesondere die Polsterwelt. Durch seine ikonische Textilform wirkt Cord nicht nur sehr grafisch, sondern auch sehr weich und fließend. Doch nicht nur das Material überzeugt. Auch das Thema Farbigkeit spielt eine große Rolle bei den Sofastücken. „Die Jahreszeit ist jetzt ja schon trist genug“, sagt Michael Eck, Inhaber der Wäscherei. „ Da tut es doch richtig gut, wenn mit den neuen Sofas, Sesseln und auch mit den Kissen Farbe in die eigenen vier Wände einzieht. “ Im großen Kissen-Studio der Wäscherei gibt es dazu die passenden Anregungen.

Das Sofa Tesino hinterlässt durch sein rundliches,modernes Design Harmonie in den eigenen vier Wänden.

So bunt geht es in der kalten Jahreszeit in der Wäscherei zu.

Cord ist der Interior Trend und hinterlässt pure Gemütlichkeit



Schaut am kommenden Sonntag in der Wäscherei vorbei und lasst euch selber inspirieren. Die Designerteile warten nur darauf, von euch in Szene gesetzt zu werden.

