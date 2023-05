Suff-Unfälle in Hamburg: So gefährlich ist der Vatertag

Heute ist wieder Himmelfahrt – und wird auch der Vatertag gefeiert. Dabei ist der Alkoholkonsum eine Begleiterscheinung, die mit einem erhöhten Unfallrisiko im Vergleich zu den restlichen Tagen im Jahr heraussticht. Die blanken Zahlen einer Statistik bringen nun Klarheit in die tatsächliche Gefahr des Feiertags.

Am Himmelfahrtstag 2022 hat es in Hamburg mehr Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss gegeben als an den anderen Tagen des Jahres. 35,7 Prozent der Unfallbeteiligten am Vatertag waren alkoholisiert, wie das Statistikamt Nord am Dienstag kurz vor dem Vatertag 2023 mitteilte.

Unfälle am Vatertag: Höchstwerte seit 2008

Insgesamt gab es 2022 auf Hamburgs Straßen 7796 Unfälle mit Verletzten oder Toten, 487 davon unter Alkoholeinfluss. Das entspricht etwa einem Anteil von 6,2 Prozent. Dies sei der höchste Wert seit 2008, teilte das Statistikamt Nord weiter mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Suff-Crash mit Hamburger Elbbrücke: Kapitän wehrt sich gegen Strafe

Die höchste gemessene Blutalkoholkonzentration bei Unfallbeteiligten lag im vergangenen Jahr bei 3,7 Promille. Gut die Hälfte der Unfälle unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden passierte am Wochenende. (dpa)