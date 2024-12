Sturmwarnung! Vorsicht beim Zünden von Silvesterraketen

Auch kurz vor dem Jahreswechsel bleibt das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein ungemütlich und grau. Laut DWD werden Sturmböen erwartet. Das kann besonders beim Zünden von Feuerwerk gefährlich werden.

Die neue Woche startet im Norden windig und trüb. Im Tagesverlauf bleibt es überwiegend bedeckt, zeitweise ist mit leichtem Sprühregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von sieben bis acht Grad. Es weht ein mäßig bis frischer Südwestwind, an den Küsten gibt es oft starken Wind mit Sturmböen.

Stürmisches Silvesterwetter – Vorsicht bei Feuerwerk

In der Nacht zum Dienstag bleibt es ebenfalls meist wolkenverhangen. Vor allem im Norden fällt gelegentlich leichter Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen gehen laut DWD minimal auf sechs bis sieben Grad zurück. Der Südwestwind bleibt frisch bis stark, an den Küsten werden zeitweise Sturmböen erwartet.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– „Schöner ohne Leichenteile“: Interview zum „Veganuary“: Warum ausgerechnet Bratwurst-Ikone Atze Schröder schon lange vegan lebt

– Hamburg scheint dem BSW egal: Warum bei der Gründung des Landesverbandes nur überregionale Themen verhandelt wurden

– Schlimme Long-Covid-Zahlen: Wenn das Leiden nicht mehr aufhört

– Da kommt was auf uns zu: Wahlen, Bauprojekte, Preise –welche Ereignisse Sie 2025 im Blick haben sollten

– Hamburgs Auf- und Absteiger 2024: Eine Liste von Olaf Scholz über Fischotter bis zu Nina Chuba

– 20 Seiten Sport: Wir sagen nur ein Wort zu Horst Hrubesch: Herzlichen Dank!

– 20 Seiten Plan7: Robbie Williams macht sich zum Affen und die Musical-Nonnen sind zurück

Am letzten Tag des Jahres wird es vor allem gegen Abend ungemütlich – von Norden her breitet sich Regen aus. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von sieben bis neun Grad. In der Silvesternacht erwartet die Menschen im Norden nicht nur anhaltender Regen, sondern auch stürmisches Wetter.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Verkaufsrekord: Warum geben Hamburger 1000 Euro für Böller aus?

Beim Zünden von Feuerwerk ist daher Vorsicht geboten, wie ein Meteorologe der Deutschen Presse-Agentur sagte. Stehe man beispielsweise auf einem freien Feld, könnten die Raketen abgelenkt werden und Brände oder Verletzungen verursachen. Auch zwischen Hochhäusern könne dies durch einen sogenannten Kanalisierungseffekt passieren. Im Binnenland werden laut DWD Böen von bis zu 65 Kilometer pro Stunde prognostiziert, an den Küsten wird mit Windspitzen bis 80 Kilometer pro Stunde gerechnet. (dpa/mp)