Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat vor einer möglichen Sturmflut an der deutschen Nordseeküste am Donnerstag gewarnt. Auch das Elbegebiet ist betroffen. In Hamburg warnen Wetter-Experten vor Sturmböen.

Der Höchststand werde für Donnerstagabend beziehungsweise -nacht erwartet, wie der Hydrodienst Hamburg am Donnerstag mitteilte. Das Abend-Hochwasser beziehungsweise das Nacht-Hochwasser werden an der ostfriesischen Küste demzufolge bis zu einem Meter höher.

Im Norden drohen Sturmfluten – in Hamburg starker Sturm

An der nordfriesischen Küste und im Wesergebiet könne das Hochwasser bis zu 1,5 Meter höher und im Elbegebiet etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ansteigen. Die höchsten Wasserstände werden gegen Abend erwartet.

Die Warnung gilt bis kurz vor Mitternacht. Von einer Sturmflut spricht man an der Nordseeküste, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft.

Für den Bereich Hamburg warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zudem vor Sturmböen. Im Laufe des Tages bis zum späten Abend könnten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h auftreten. Anfangs kämen die Böen laut DWD aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. (dpa/mp)