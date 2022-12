Nordmeerstraße 19 in Finkenwerder. Erdgeschoss. Zum Zeitpunkt der Flut wohnte dort meine 49-jährige Mutter Annie Dreyer mit ihrem zweieinhalbjährigen Enkel Jörg. Nachts war sie von den Wassermassen überrascht worden. Sie konnte sich mit dem Kind zu den Nachbarn in die obere Etage retten. Das Wasser stand in den Erdgeschosswohnungen bis unter die Decke. Nach dem langsam ablaufenden Wasser wurde das Ausmaß der Verwüstung sichtbar. Das Mobiliar vernichtet, die Wohnung unbewohnbar.

Privat. Das ist der Bruder Bruno Dreyer, der 1962 zum Helden wurde

Ich selbst wohnte mit meinem Mann und unseren zwei kleinen Kindern Gott sei Dank in einem höher gelegen Teil Finkenwerders, in der Rüschsiedlung, die aus Behelfsheimen bestand und sich nahe den Howaldtswerken-Deutsche Werft AG befand. Mein Mann war Kesselschmied bei den Howaldtswerken und hatte Nachtschicht im Dock. Wegen des Hochwassers konnten die Arbeiter nach der Schicht das Dock nicht verlassen. Die Ungewissheit über seinen Verbleib war unerträglich. Wir hatten kein Telefon und bekamen keine Nachricht. Lebt er noch oder ist er in den Fluten umgekommen? Die Erleichterung war unbeschreiblich, als er gegen Mittag nach Hause kam. Noch überraschter waren wir, als wir erfuhren, welche Heldentaten er vollbracht hatte.

Bruno Dreyer rettete mit seinem Auto mehrere Menschen aus den Fluten

privat Ein DKW Junior: Mit diesem Auto rettete Bruder Bruno Dreyer etliche Nachbarn aus den Fluten. Ein DKW Junior: Mit diesem Auto rettete Bruder Bruno Dreyer etliche Nachbarn aus den Fluten.

Da wir im trockenen Teil Finkenwerders wohnten, waren wir Anlaufstelle für Freunde und Verwandte, deren Wohnungen unter Wasser standen. Die Berichte über die Dramen, die sich in dieser Nacht abgespielt haben, werde ich nicht vergessen. So wurde mir berichtet, dass mein Bruder Bruno Dreyer, damals 24 Jahre alt, die ganze Nacht hindurch mit seinem NSU Prinz etliche vom Wasser eingeschlossene Menschen an den sicheren Neßdeich brachte.

So lange, bis der Motor seines Wagens versagte. Ein Freund, der ihm bei dieser Evakuierungsaktion half, versuchte das Auto anzuschieben, als plötzlich unter ihm die unterspülte Straße wegbrach. Das Auto versank in den Fluten. Der Freund hing an der Stoßstange, während mein Bruder noch im Auto saß. Glücklicherweise haben sich beide schwimmend ans Ufer retten können. Bruno hat später die Rettermedaille für seinen Mut bekommen.