Sturm im Norden: Probleme bei der U-Bahn, Autobahn bei Hamburg gesperrt

Am Mittwochmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Norden vor schweren Sturmböen, die Gefahr einer Sturmflut besteht weiterhin. Davon betroffen ist aktuell eine Autobahn bei Hamburg, aber auch die U-Bahnen der Hochbahn kämpfen mit dem Sturm.

Laut DWD ziehen aktuell gleich mehrere Sturmtiefs über Norddeutschland. Vor allem an der Küste muss demnach heute mit orkanartigen Böen gerechnet werden. Wer draußen unterwegs ist, soll sich vorsichtig verhalten: Dachteile oder Äste könnten herabfallen.

Baum fällt auf die A21: Autobahn vollgesperrt

Die A21 ist am Mittwochmorgen ab Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) in Fahrtrichtung Süden vollständig gesperrt worden. Laut Polizeiinformationen war ein Baum aufgrund von starkem Wind auf die Fahrbahn gestürzt. Mehrere Autos mussten dem Baum ausweichen und ein Wagen wurde dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Fahrbahn Richtung Süden ist vollständig gesperrt und der Verkehr wird ab Leezen (Kreis Segeberg) ab- und umgeleitet. Die Räumungsarbeiten dauern an.

U-Bahnen fahren mit reduzierter Geschwindigkeit

Auf der U1-Strecke der Hochbahn zwischen Ahrensburg- West und Großhansdorf können zudem seit Mittwochmorgen keine Bahnen mehr fahren. Grund dafür ist auch hier ein umgestürzter Baum. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis ist eingerichtet. Auf den restlichen oberirdischen Strecken der Hochbahn fahren die U-Bahnen aktuell mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. „Es kann zu Verzögerungen kommen“, schreibt das Unternehmen auf „X“ (früher Twitter).

Von dem Sturm betroffen sind auch Fährverbindungen zwischen Dagebüll (Kreis Nordfriesland) und den Inseln Amrum und Föhr. So fallen am Vormittag einige Fahrten zwischen den Inseln und dem Festland aus, wie den Internetseiten der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) zu entnehmen ist. Konkret betroffen sind die Verbindungen um 9.30 Uhr und 12.05 Uhr von Amrum nach Föhr und Dagebüll, die Fähren um 10.50 Uhr, 12.10 Uhr und 13.20 Uhr von Föhr nach Dagebüll sowie die Verbindungen um 12.00 Uhr und 14.05 Uhr von Dagebüll nach Föhr.

Sturmtief im Norden: Diese Fähren sind betroffen

Zudem ist eine Zusatzverbindung von Amrum nach Dagebüll über Föhr um 14.00 Uhr geplant. Bei anderen Fährverbindungen zwischen dem Festland und den Inseln verschiebt sich die Abfahrtzeit nach hinten.

Auch der Fährbetrieb zwischen Rostock und Gedser (Dänemark) ist wegen Sturms am Mittwochmorgen eingestellt worden. Scandlines empfiehlt Reisenden am Dienstag, die Überfahrtsmöglichkeit zwischen Puttgarden und Rødby (Dänemark) zu nutzen.

Die Abfahrten der Fähren ab Rostock um 9.00 Uhr und 13.30 Uhr sind abgesagt worden. In Gedser fallen die Abfahrten um 11.15 Uhr und 15.45 Uhr aus. Der Betrieb soll in Rostock ab 18.00 Uhr und in Gedser ab 20.15 Uhr wieder aufgenommen werden. (dpa/mp)