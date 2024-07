Er soll einmal 42 Kilometer lang werden und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) mit den Hamburger Stadtteilen Winterhude und Alsterdorf verbinden: Einer der neun geplanten Radschnellwege. Doch während in Schleswig-Holstein kürzlich mehrere Kommunen angekündigt haben, dass sie sich für das Projekt weder finanziell noch personell in der Lage sehen, plant Hamburg-Nord weiter an der Strecke. Das sorgt für Unmut in der Bezirkspolitik.