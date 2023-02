Gibt es an der Uni Hamburg in einigen Fachbereichen eine Gender-Pflicht durch die Hintertür? Mehrere Professoren und Dozenten sollen ausdrücklich eine gendergerechte Sprache bei Hausarbeiten und Klausuren verlangen – was allerdings nicht rechtens wäre. Studenten, die diese Vorwürfe erheben, berichten der MOPO von zusätzlichem Stress – und der Angst vor Punktabzug und Nichtbestehen wichtiger Prüfungen.