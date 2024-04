Studie zeigt: Frauen wollen keine Kiffer daten

Kiffen ist nun zwar legal – aber noch lange nicht sexy. Eine Studie aus Hamburg zeigt: Gerade junge Frauen möchten keinen Partner, der Cannabis konsumiert.

Seit einigen Tagen ist der Konsum von Cannabis für Erwachsene legal. Beim ersten Date also Joint anzünden statt Wein einschenken? Keine gute Idee. Das zeigt eine Studie, die die Online-Partnervermittlung Parship (Sitz in Hamburg) gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG durchgeführt hat. Die Ergebnisse: ernüchternd.

Über die Hälfte der befragten Singles (52 Prozent) hätte „kein Interesse an einem weiteren Kennenlernen“ mit einem Partner oder einer Partnerin, die Cannabis konsumiert. Dabei gibt es beachtliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Generationen: 57 Prozent der befragten Frauen und 48 Prozent der befragten Männer stehen nicht auf Kiffer, bei den 18- bis 29-Jährigen beider Geschlechter sind es 62 Prozent. Etwas lockerer sind die 60- bis 69-Jährigen: Nur 48 % der befragten Singles in dieser Altersgruppe würden ein Date mit einem regelmäßigen Cannabis-Konsumenten ablehnen.

Unsexy: Vor allem junge Frauen stehen nicht auf Kiffer

Also doch lieber zum Weinglas oder in den Bierkasten greifen? Nicht unbedingt. 84 Prozent aller Befragten gaben an, Date-Aktivitäten vorzuziehen, bei denen Alkohol kaum eine Rolle spielt – zum Beispiel Brunchen, Fahrradtouren und Minigolf. Schließlich möchte man sein Date ja „authentisch und ohne den Einfluss von verhaltensverändernden Substanzen“ kennenlernen. 30 Prozent der befragten Frauen ziehen es sogar vor, wenn ihr potenzieller Partner gar keinen Alkohol trinken würde. Bei den Männern sind es 23 Prozent.

Mann und Frau, alt und jung sind sich in einer Frage aber einig: Der Konsum von Partydrogen wie Ecstasy, LSD oder Kokain ist ein No-Go. Nur vier Prozent aller Befragten würden ihrem Date zuliebe eine der genannten Substanzen ausprobieren.

Die gute Nachricht für all jene, die bei einer ersten romantischen Verabredung nicht ganz nüchtern sein möchten: Ein, zwei Gläser Wein oder Bier bei einem abendlichen Date sind völlig in Ordnung – meinen zumindest 82 Prozent aller Befragten. Na, dann Prost! (lp)