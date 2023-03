Stromausfall in mehreren Stadtteilen Hamburgs

Das wird vielen Hamburgern am Mittwochmorgen nach dem Aufwachen so gar nicht geschmeckt haben: kein Licht, kein Radio, die Kaffeemaschine lief nicht. Der Grund: ein Stromausfall in mehreren Stadtteilen der Hansestadt. Der Energieversorger war im Dauereinsatz.

Am frühen Mittwochmorgen blieben viele Haushalte in Barmbek-Nord, Winterhude und Bramfeld ohne Strom. Gegen 5.40 Uhr meldete Stromnetz Hamburg eine Versorgungsunterbrechung in den Stadtteilen.

Der Energieversorger schickte umgehend Mitarbeiter in die betroffenen Gebiete, um die Störung zu beheben. Nach drei Stunden soll der Strom wieder überall geflossen sein.