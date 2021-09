Licht aus in Hamburg: In Niendorf ist am Donnerstagmorgen großflächig der Strom ausgefallen. Von der Störung waren Ampeln, Läden und sogar das Tibarg Center betroffen.

Insgesamt seien rund 2000 Haushalte und 300 Gewerbebetriebe betroffen gewesen, wie eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg mitteilte. Gegen 10 Uhr war ein Großteil des Gebiets wieder am Netz und die Versorgung gewährleistet.

Stromausfall in Hamburg: Und plötzlich waren die Lichter aus

Trotzdem blieben einzelne Ampelanlagen und Anzeigetafeln an Bushaltestellen weiter ohne Strom – diese müssten nun individuell wieder in Betrieb genommen werden.

Im Einkaufscenter am Tibarg war es plötzlich dunkel geworden, vor vielen Läden bildeten sich daher Schlangen. Am Vormittag konnte der Betrieb wieder voll aufgenommen werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Filmreif: Der irre Parkhaus-Zoff im Ostseebad

Und der Grund des Stromausfalls? Die Stromnetz-Sprecherin: „Vermutlich waren bei Bauarbeiten mehrere Kabel durchtrennt worden.“ (dg)