Stromausfall in Hamburg – Stadtteil lahmgelegt

Am Freitagnachmittag gingen in einem Teil Hamburgs die Lichter aus. Viele Haushalte in Barmbek-Nord waren fast eine Stunde lang ohne Strom.

Um kurz nach 17 Uhr fiel am Freitagnachmittag in Barmbek-Nord der Strom aus. Wie eine Sprecherin von Stomnetz Hamburg der MOPO mitteilte, waren rund 1000 Haushalte von der Störung betroffen. „Die Techniker sind schon draußen“, so die Sprecherin. Obwohl die Ursache für den Stromausfall zu dem Zeitpunkt noch unklar war, ging man davon aus, dass die Störung bis spätestens 19 Uhr behoben ist.

Danke an unser Technikteam, das die Störung in #Hamburg #BarmbekNord um 17:56 Uhr behoben hat. #Stromausfall — Stromnetz Hamburg Störungsmeldungen (@StromausfallHH) March 25, 2022

Doch ganz so lange dauerte es am Ende nicht. Auf Twitter vermeldete das Unternehmen keine Stunde später: „Danke an unser Technikteam, das die Störung in #Hamburg#BarmbekNord um 17:56 Uhr behoben hat. #Stromausfall“. Ursächlich war ein Leitungsschaden.