Stress im Schrebergarten: Kleingärtner verprügelt Nachbarn – wegen Kompost-Ärger

Horn –

Eigentlich sollten Schrebergärtner in ihren Grünanlagen zur Ruhe kommen. Doch in einem Kleingartenverein in der Straße Billufer (Horn) war genau das Gegenteil der Fall: Ein Streit zwischen zwei benachbarten Schrebergärtnern eskalierte so sehr, dass ein Gärtner seinen Nachbarn ihn laut Anklage bedrohte, packte und über den Rasen schliff. Nun treffen sich die beiden Streithähne vor Gericht. Vorwurf: Körperverletzung.

Der Angeklagte habe sich Ende Mai 2019 über den Geruch der Toilette seines Nachbarns im Kleingartenverein 140 in Horn beschwert, der vom Kompost herrührte, so heißt es in der Anklage. Daraufhin soll der 54-jährige Schrebergärtner den Kontrahenten zu Boden geworfen und ihn zur Gartenpforte geschliffen haben. Er würde ihn am liebsten in der Bille ertränken, soll er gesagt haben.

Der angegriffene Schrebergärtner erlitt Hämatome am Oberarm und klagte über Schmerzen im Kopf und Schulterbereich. Der Täter legte Einspruch gegen eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen ein. Verhandelt wird am kommenden Dienstag vor dem Amtsgericht St. Georg.