„Alkohol, Nikotin, 20 Kilo Übergewicht“: Herzanfall! Silva Gonzalez im Krankenhaus

Wenn das Herz plötzlich nicht mehr aufhört zu rasen: Hot-Banditoz-Sänger und Ex-„Dschungelcamp“-Star Silva Gonzalez hatte einen Herzanfall und musste ins Krankenhaus. Der Hamburger berichtete nun von den bangen Minuten, in denen sein Puls lebensbedrohlich raste – und vermutet: Der Herzanfall kam durch zu viel Stress, Alkohol und Übergewicht.

„Es war dramatisch, ich bekam Panik und Atemnot. Ich kam nicht mehr an mein Handy. Mit letzter Kraft habe ich mich die Treppe hinauf geschleppt. Ich konnte nicht mehr, es war ein Gefühl der Machtlosigkeit“, schildert Gonzalez gegenüber der „Bild“ die einschneidenden Momente, in denen sein Herz außer Kontrolle geriet. Er sei abends alleine zu Hause gewesen und habe plötzlich einen stechenden Schmerz in der Brust gespürt, sein Herz raste. Seitdem er sich im vergangenen Jahr von Band-Partnerin Stefanie Schanzleh und der Mutter seiner drei Kinder trennte, wohnt der 44-Jährige bei seiner Mutter in Dannenberg an der Elbe. Trotz Trennung tritt das Musiker-Paar aber weiter gemeinsam auf und betonte zuletzt immer wieder, dass bei ihnen weiter alles harmonisch sei.

Silva Gonzalez mit Herzanfall in Klinik

Später im Krankenhaus hätten die Ärzte die Diagnose Tachykardie gestellt, wie Gonzalez weiter erzählt. Dies sei die letzte Vorstufe von Kammerflimmern und gefährlich, weil dies wiederum zu einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt führen kann. Daraufhin musste der Rhythmus seines Herzens mit einem Elektroschock wiederhergestellt werden. „Alles krampfte sich zusammen, ein schlimmes Gefühl. Danke an die Mediziner, die mich gerettet haben“, so Gonzalez.

Der Sänger hat eine Ahnung, wie es so weit kommen konnte und sagt: „Ich hatte am Tag zuvor etwas getrunken. Man greift im Stress schnell mal zur Flasche, das ist bei mir nach der Trennung leider häufiger geworden“. Weiter sagt er: „Shows, Auftritte, Ernährung, Lebenswandel, Alkohol, Nikotin. 20 Kilo Übergewicht. Das ist alles schädlich fürs Herz. Ich hatte vor einem Jahr schon mal eine Attacke.“ Um wieder auf die Beine zu kommen – nach diesem Schuss vor den Bug – will Gonzalez nun eine Therapie machen. „Ich habe endlich gemerkt, dass ich etwas ändern muss“, meint er. (alp)