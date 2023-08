Die Bahntrasse zwischen Hamburg und Hannover soll seit Jahrzehnten modernisiert werden. Bahn und Bund wollen jetzt einen Neubau der Strecke – das Land, Anwohner und Gewerbetreibende einen Ausbau. Nun hat sich auch Fridays for Future (FFF) eingeschaltet und wird in Hamburg für die Trasse auf die Straße gehen. Die MOPO erklärt, welche Interessen hier aufeinanderprallen und was SPD-Chef Lars Klingbeil damit zu tun hat.

Was soll auf der Strecke Hamburg-Hannover passieren?

Die Bahn will mit einem Neubau den Fernverkehr beschleunigen, pünktlicher machen und mehr Platz für den Hafenverkehr nach Hamburg und Bremen schaffen. Nach monatelangen Verhandlungen und Anwohnerprotesten, hatten sich Bahn, Politik, Initiativen und Verbände 2015 auf einen Kompromiss geeinigt. Er sah einen Ausbau statt eines Neubaus vor. Im vergangenen Jahr stellte die Bahn plötzlich doch Pläne für einen Neubau vor.

Welche Argumente gibt es für den Neubau?

Bahn und Bund wollen die neue Strecke. Unter anderem begründen sie dies mit den Zielen zur Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene und der Umsetzung des Deutschlandtaktes. Mit einem Ausbau sei das nicht möglich.

Seit Jahren protestieren die Anwohner gegen den Neubau der ICE-Strecke (Archivbild). dpa Seit Jahren protestieren die Anwohner gegen den Neubau der ICE-Strecke (Archivbild).

Welche Argumente gibt es für den Ausbau?

Die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen hat sich bisher für einen Ausbau der Strecke eingesetzt, die sogenannte Variante „Alpha E“. Sie sei umweltschonender, schneller umzusetzen und kostengünstiger.

Warum hat sich SPD-Chef Lars Klingbeil eingemischt?

Klingbeil hat sich öffentlich gegen den Neubau ausgesprochen. „Ich habe nichts davon, wenn hier der ICE durchfährt und wir können winken”, sagte Klingbeil laut „Spiegel” bei einem Protesttag im Juli. Sein Wahlkreis befindet sich im Heidekreis und somit entlang der potenziellen Neubautrasse. Parallel fordert er aber den Ausbau der dortigen A7 auf sechs Spuren.

Was sagen Anwohner und Gewerbetreibende?

Eine Variante der Neubautrasse würde entlang der A7 unter anderem durch den Landkreis Harburg, die Lüneburger Heide und das Gewerbegebiet „Horstfeld“ bei Bispingen verlaufen. Von Anwohnern und Gewerbetreibenden gibt es daher massiven Widerstand. „Das wäre eine touristische Vollkatastrophe“, sagt Matthias Sorge, Inhaber von „Zweirad Meine“ zur MOPO.

Eine Version der neuen Bahntrasse würde mitten durch den Parkplatz des Snow Domes in Bispingen verlaufen (Archivbild). imago/Ed Gar Eine Version der neuen Bahntrasse würde mitten durch den Parkplatz des Snow Domes in Bispingen verlaufen (Archivbild).

Die Gleise würden direkt durch die Schumacher-Kartbahn in Bispingen verlaufen, über den Parkplatz der Skihalle Snow Dome und durch zwei Fast-Food-Restaurants. „Wenn durch die Baustelle auch noch fünf Jahre lang die Autobahnabfahrten gesperrt wären, können wir eigentlich dicht machen“, so Sorge. Er sei nicht gegen den Ausbau der Bahn, aber was die Politik ihnen 2015 zugesagt hat, müsse gelten.

Was sagen Klima- und Umweltschützer?

Sie sind gespalten: Der Naturschutzbund (Nabu) übt Kritik am Neubau. „Seit 2015 gibt es mit ,Alpha E‘, getragen von einer breiten Mehrheit, eine sinnvolle Lösung für den Schienenausbau. Dass diese nun wiederholt beiseite gewischt wird und Umweltbelange weiterhin abgetan werden, ist ein Armutszeugnis“, sagt der Nabu-Landeschef Holger Buschmann.

Fridays for Future (FFF) will am Freitag in Hamburg für den Neubau demonstrieren. In einem offenen Brief kritisiert FFF Niedersachsen die Haltung von Klingbeil. Seine Haltung blockiere die Verkehrswende. FFF beruft sich bei den Forderungen auf den Klimaschutz, die Trassengegner berufen sich auf Umweltschutz. FFF: „Schöne Reden vom Klimaschutz, aber wenn es konkret wird, duckt man sich“, heißt es dort.

Was sagt Hamburg dazu?

Der Hamburger Senat hält sich bedeckt. Offiziell heißt es von einem Sprecher der Verkehrsbehörde, man „bevorzuge keine Variante in der Trassenführung.“ Allerdings wird gleichzeitig betont, wie wichtig der Deutschlandtakt für Hamburg sei. Und der funktioniert laut DB nur mit der Neubaustrecke.