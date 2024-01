In Berlin sollen nur noch Künstler gefördert werden, die sich gegen Antisemitismus bekennen. Wer Geld will, muss eine Klausel unterschreiben. Kulturschaffende in Berlin protestieren dagegen – mit einem offenen Brief. In Hamburg sieht die Kulturbehörde den Vorstoß in Berlin ebenfalls kritisch.

Die Idee des Berliner Kultursenators Chialo klingt so simpel wie vernünftig: Man wolle mit öffentlichen Geldern keine rassistische, antisemitische, queerfeindliche oder anderweitig ausgrenzende Kunst fördern.

Deshalb kündigte die Kulturverwaltung am vergangenen Donnerstag an, Empfänger von Fördergeldern mittels einer Klausel unter anderem zum Bekenntnis gegen Antisemitismus zu verpflichten. Grundlage soll eine Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) sein.

Berlin: Künstler wehren sich gegen Antisemitismus-Klausel

In dieser Klausel sehen nun viele Künstler und Kunstschaffende das Problem. So sei es lediglich eine Arbeitsdefinition der IHRA, die zudem in der Auslegung schwammig sei. Sie lautet: „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.“ Die damalige Bundesregierung (2017) fügte die Erweiterung hinzu: „Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein.“

Nach ersten juristischen Einschätzungen verfehle sie in der aktuellen Form die angestrebten Ziele, die man durchaus teile, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Appell verschiedener Künstlerverbände. Sie fragen darin unter anderem, wer die Einhaltung der Klausel überprüfen und sicherstellen wolle und und wie man das tun will. Die Verbände fordern einen gemeinsamen Dialog zur Überarbeitung dieser Antidiskriminierungsstrategie.

Weit weniger dialogbereit, dafür umso angriffslustiger, zeigten sich zuvor Kulturschaffende in einem offenen Brief, in dem sie mit spitzen Thesen und vielen Ausrufezeichen gegen die Klausel protestieren. Der Tenor: Sie sehen die Kunst- und Meinungsfreiheit gefährdet.

Antisemitismus-Klausel: Zentralrat der Juden begrüßt den Vorstoß

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die in Berlin geplante Antisemitismus-Klausel für Kulturförderung hingegen begrüßt. „Die Klausel der Senatsverwaltung für Kultur Berlin zur Antidiskriminierung bei Fördergeldern setzt neue Maßstäbe und reagiert damit auch auf die Erfahrungen der letzten Jahre“, sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster. „Gerade antisemitische Darstellungen in der Kunst wurden viel zu wenig erkannt, benannt und kritisiert.“ Mit öffentlichen Geldern dürften keine Darstellungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder Ausgrenzung gefördert werden.

In Hamburg sieht man die Klausel ebenfalls kritisch und möchte sie nicht übernehmen. „Wir brauchen in der Tat die klare Haltung, dass Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft und auch in unseren Kultureinrichtungen keinen Platz haben dürfen“, sagt Enno Isermann, Sprecher der Hamburger Kulturbehörde, zur MOPO. „Das erreichen wir aber nicht mit einer Bekenntnisklausel in Förderbescheiden, sondern dafür müssen wir von der Kunst Eigenverantwortung einfordern.“

Aus guten Gründen mache man seitens des Staates jenseits der gesetzlichen Grundlagen keine inhaltlichen Vorgaben in der Förderung, heißt es weiter. Man liefe sonst Gefahr, jenen Kräften Tür und Tor zu öffnen, die nur darauf warteten, Bekenntnisse zur vermeintlichen Leitkultur zu fordern. „Das kann doch keiner wollen“, so Isermann.