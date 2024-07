Straßenfeste, XXL-Flohmarkt und sportliche Highlights: Die MOPO-Tipps fürs Wochenende

Das Wochenende hat begonnen und in Hamburg gibt es wieder jede Menge zu entdecken. Sieben Veranstaltungs-Tipps für alle, die noch keine Pläne haben. Von Trödelfans bis Sportverrückten – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Traditionelles Stadtfest in Bergedorf

Auf der Wiese vor dem Bergedorfer Schloss soll eine von vier Bühnen stehen. (Archivbild) picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde Auf der Wiese vor dem Bergedorfer Schloss soll eine von vier Bühnen stehen. (Archivbild)

Am Wochenende wird in Bergedorf gefeiert, was das Zeug hält! Groß und Klein kommen zusammen, um das 44. Bergedorfer Stadtfest zu feiern. Auf vier Bühnen wird unterschiedlichste Musik geboten: von Schlager über House bis zur Mini-Disco für die Kleinsten.

Außerdem gibt es jede Menge Imbissbuden, das Fest der Nationen, bei dem Musiker aus sieben Nationen zusammen kommen und verschiedene Aktivitäten für die Kleinsten, wie Karusselle, Hüpfburgen oder Kinderschminken. 150.000 Besucher werden erwartet.

Bergedorfer Innenstadt (Bühne 1: Schlosswiese, Bühne 2: Bergedorfer Markt, Bühne 3: Alte Holstenstraße/Schlossblick, Bühne 4: Bahnhofvorplatz) Samstag ab 12 bis 0 Uhr Uhr und Sonntag von 12 bis 21 Uhr.

Tanzen mit Hafenblick: das „Noisy Festival“

Sonst liegen hier nur einsame Kreuzfahrtschiffe, aber ein Mal im Jahr wird die sonst leere Kaifläche für Tausende Festival-Besucher geöffnet. (Archivbild) picture alliance / Zoonar | Stefan Ziese Sonst liegen hier nur einsame Kreuzfahrtschiffe, aber ein Mal im Jahr wird die sonst leere Kaifläche für Tausende Festival-Besucher geöffnet. (Archivbild)

Mehr Hamburg-Atmosphäre beim Feiern geht nicht! An diesem Wochenende findet das „Noisy Festival“ am Hamburg Cruise Center Altona statt. Ein Mal im Jahr wird hier die Kaifläche zum Dancefloor. Auf zwei Bühnen sorgen rund 30 Künstler für vorwiegend elektronische Musik. Verschiedene Foodtrucks bieten Burritos, Burger, Tacos und Pizza zur Stärkung zwischendurch.

Van-der-Smissen-Straße 5 (Altona-Altstadt), Samstag, 13. Juli 14 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag, 14. Juli 14 Uhr bis 22 Uhr, Tickets ab 39 Euro

Bernstoffstraßenfest: Von Anwohnern für Anwohner

Es ist ein ganz besonderes Straßenfest. Denn das Bernstoffstraßenfest wird von Anwohnern für Anwohner organisiert, ganz ohne professionelle Händler und kommerzielles Konzept. Das Bernstoffstraßenfest wird seit 2001 komplett ehrenamtlich organisiert. Besucher können sich auf einen Anwohnerflohmarkt und jede Menge kulinarische Highlights freuen. Abends gibt es Live-Musik bis 22 Uhr.

Bernstorffstraße zwischen Stresemannstraße und Paul-Roosen-Straße (Altona), Samstag, 13. Juli von 10 Uhr bis 23.30 Uhr

Triathlon in Hamburg – auch als Zuschauer ein Erlebnis

10.000 Athleten stehen bereits in den Startlöchern. Der Triathlon findet direkt im Herzen Hamburgs statt. Anfeuern erwünscht! Geschwommen wird in der Binnenalster, die erste Wechselzone liegt direkt am Ballindamm, die Radstrecke führt in Richtung Altona und zurück vorbei an Speicherstadt, Reeperbahn und Fischmarkt, gelaufen wird entlang der Außenalster.

Der Triathlon ist nur eines von diversen Highlights an diesem Wochenende in Hamburg. (Archivbild) picture alliance / nordphoto GmbH/ Witke | nordphoto GmbH/ Witke Startschuss an der Binnenalster. Im vergangenen Jahren versammelten sich rund 300.000 Zuschauer entlang der Triathlon-Strecke. (Archivbild)

Das Ziel liegt direkt am Hamburger Rathaus und da kommen nicht nur Profis an. Neben der Olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 Kilometer Fahrrad fahren, 10 Kilometer Laufen) gibt es auch die die deutlich kürzere Sprintdistanz (0,5 Kilometer Schwimmen, 20 Kilometer Fahrrad fahren, 5 Kilometer Laufen) oder den Staffellauf für ambitionierte Hobbysportler.

Ziel: Rathausmarkt, Samstag, 13. Juli und Sonntag 14. Juli ab circa 7 Uhr. Zielzeit am Samstag 16.50 Uhr, am Sonntag 16.25 Uhr.

Es bleibt sportlich: Public Viewing zum EM-Finale

England oder Spanien? Wer holt sich den Titel? Alle, die das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bereits einigermaßen verdaut haben, können am Sonntagabend an den verschiedensten Orten gemeinsam das EM-Finale genießen.

Es wird zusammen gefeiert und zusammen gelitten. Fans in der Hamburger Fanzone während des Spiels gegen Spanien. picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch Es wird zusammen gefeiert und zusammen gelitten. Fans in der Hamburger Fanzone während des Spiels gegen Spanien.

Die Fanzone auf dem Heiligengeistfeld öffnet am Sonntag zum letzten Mal. Hier kann mit rund 50.000 weiteren Fußballfans mitgefiebert werden, wer den Pokal mit nach Hause nehmen darf. Aber auch in kleinerem Rahmen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel zu sehen. Zum Beispiel auf dem Spielbudenplatz, im Schanzenzelt (Schanzenpark), im Molotow (Nobistor 14) oder an diversen weiteren Public-Viewing-Locations.

Heiligengeistfeld, St. Pauli: Die Fan-Zone öffnet am Sonntag um 18 Uhr, Anpfiff ist um 21 Uhr. Eintritt frei

XXL-Flohmarkt bei Ikea Moorfleet

Wo kann man sein Kleingeld schöner auf den Kopf hauen als auf einem Flohmarkt? Vier Mal im Jahr findet auf dem Gelände vom Ikea in Moorfleet ein riesiger Trödelmarkt statt. An diesem Sonntag ist es wieder soweit und es kann nach Lust und Laune gefeilscht werden. Wer lieber Geld einnehmen statt ausgeben will, kann sich nach wie vor einen Stand sichern. Ein Meter kostet 16 Euro. Wer sein Auto mitbringen will, zahlt zwei Euro Aufschlag. Aufgebaut wird ab 7 Uhr.

Unterer Landweg 77 (Moorfleet), Anreise: Buslinie 230, Haltestelle: Mittlerer Landweg, Bahnlinie S21, Haltestelle: Billwerder-Moorfleet, Sonntag, 14. Juli von 8.30 Uhr bis 16 Uhr.

Flohmarkt und Street-Food-Fest in Altona

Auch in Altona ist etwas los. In der Neuen Großen Bergstraße zwischen Bahnhof Altona und Ikea gibt es einen großen Flohmarkt und ein Street-Food-Fest. Dort gibt es Gerichte aus aller Welt und natürlich Kaffee.

Neue Große Bergstraße (Altona-Altstadt), Sonntag, 14. Juli von 10 Uhr bis 17 Uhr