Jetzt drohen auch Hamburgs Bauarbeiter mit Protesten

Ein aufgeheiztes Klima herrscht unter den Bauarbeitern im Hamburger Hafen, die sich am Dienstag zu einem Protest versammelten. Während Bauunternehmen zunehmend Gewinne verzeichnen, stagnieren die Löhne und Gehälter der Arbeiter. Kommt es zu keiner Einigung, könnte dies schwerwiegende Folgen für ganz Hamburg haben.

Rund 200 Bauarbeiter sollten im Hamburger Hafen an dem Protest teilnehmen und für höhere Löhne demonstrieren. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) fordert eine Erhöhung von 500 Euro pro Monat für alle Bauarbeiter, unabhängig von ihrer Position. Bisher haben die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt.

Gewerkschaft warnt vor schwierigen Zeiten

Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, warnt der Regionalleiter der IG BAU André Grundmann vor schwierigen Zeiten auf den Baustellen in Hamburg.

Durch eine Arbeitsniederlegung der Arbeiter könnte es zu Störungen in der ganzen Stadt kommen, die alle Bereiche des Hoch- und Tiefbaus betreffen würden. (vc)