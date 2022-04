Traumhaftes Wetter in Hamburg: sonniges Osterfest gesichert

Am Osterwochenende dürfen sich die Hamburger:innen auf gutes Wetter freuen. Bei strahlender Sonne und nur leichtem Wind kann die Ostereiersuche ohne Regenunterbrechung stattfinden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt traumhaftes Osterwetter voraus.

Schön soll es am Osterwochenende werden. Das sagt Josef Kantuzer, Meteorologe des DWD, der MOPO. Am Samstag soll es heiter bis wolkig sein, aber noch bei „zurückhaltenden 14 Grad“, am Ostersonntag sei dann der wärmste Tag.

Herrliches Wetter in Hamburg: Sonniges Osterfest gesichert

Bei bis zu 17 Grad können wir den Sonntag genießen. Auch am Ostermontag soll die Sonne im Norden weiter strahlen. Der Ostereiersuche unter freiem Himmel steht also nichts entgegen.

An allen drei Tagen soll es laut Kantuzer trocken bleiben, bei nur schwachem Wind. „Höchstens ein paar Wölkchen“ könne es geben.

Das könnte Sie auch interessieren: Oster-Überraschung: Harry und Meghan besuchen die Queen

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Auch am Dienstag soll es noch freundlich bleiben, erst am Mittwoch könnte es zu Niederschlägen kommen. „Das müssen wir abwarten. Aber der Natur würde etwas Regen nach den trockenen Tagen nicht schaden.“